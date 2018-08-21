川普鋼鋁關稅效應 南韓鋼鐵湧入印度市場

在美國於今年 3 月開始實施鋼鋁關稅之下，南韓與美國政府達成協議，減少出口至美國的鋼鐵，而數據顯示，今年第 2 季，南韓輸出至印度的鋼鐵量大增 25%。另一方面，南韓 7 月運往日本的鋼材下滑。

南韓為了換取鋼鐵關稅豁免，與美國政府達成協議，依據 2015 年至 2017 年的運往美國的鋼鐵量，自動減少此出口量的 30%。

而在今年 4 月到 6 月，南韓出口至印度的鋼鐵量年增 25%，金額達 6.6 億美元，印度成為南韓鋼鐵業的第 3 大出口目的地。除了南韓之外，日本也出口鋼鐵至印度，使印度政府內部傳出聲浪，呼籲採取措施控制鋼鐵進口。

根據 Eugene Investment& Securities 的數據，南韓最大的鋼鐵製造商浦項鋼鐵，佔該國向印度出口約 60%，該公司於印度生產冷軋鋼鐵，主要用於汽車和電器，此外，該公司亦向印度輸送熱軋粗鋼捲。

浦項鋼鐵股價日線走勢圖

在南韓運往印度鋼鐵量大增的同時，出口至日本的鋼材卻呈現下滑，日本財政部初步數據顯示，日本 7 月的鋼鐵進口量年減 2.1% 至 688104 公噸。

日本鋼鐵進口量連續第 2 個月下滑，交易員指出，南韓為出口鋼鐵至日本的主要國家之一，然而由於南韓本身對鋼板的需求提升，因此輸出至日本的鋼板量略微下滑。

日本 7 月份從韓國進口的鋼材年減 11.9% 至 300781 公噸，但較 6 月份增長 2%。來自中國的鋼材年減 25.3%，月減 10.9% 至 111351 公噸，下滑歸因於中國國內需求穩健。來自東協 (ASEAN) 的進口年增 29.1%，較 6 月份增加 45.3%，達到 31378 公噸。



同時，數據顯示，日本 7 月份鋼材平均進口價格為每噸 129374 日圓，約為每噸 1176 美元，較 6 月份每噸下降 2942 日圓。日本鋼鐵聯盟將於 8 月 31 日公佈月度貿易數據。