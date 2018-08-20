【安聯投信】趨避增溫 投資級債、高收益債淨流入趨緩

美國總統川普計劃將對土耳其加倍課徵鋼鋁稅，土耳其也揚言將抵制美國電子產品，兩國爭端引發市場不安，風險趨避需求壓低公債，避險買盤增溫，風險債表現相對疲軟，債市資金流入縮小。根據美銀美林引述 EPFR 截至 8 月 15 日，投資級債券和高收益債市延續上周持續淨流入、但流入金額均減緩（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，川普下令對土耳其鋼鋁加倍徵收關稅，美土紛爭導致避險買盤增加，美國 10 年期公債殖利率回檔，避險債券走強，風險性債券回檔，特別是新興場主權債下跌 0.78%。

在投資等級債方面，許家豪表示，過去一周，投資等級債上漲、但資金流入減緩。觀察過去一周資金流向細節，若以長短天期區分，主要來自於長天期債的減少，自 4.9 億美元降至 1.2 億美元；若以資金類別來看，共同基金淨流入出現降溫，自前一周的 25.2 億美元降至 15.2 億美元，ETF 則呈現淨流入增溫跡象。

在高收益債方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美國對貿易政策的強硬態度導致風險性資產震盪，高收益債利差也大幅放寬。儘管受到市場趨避氛圍影響，但截至 8 月 15 日當周，高收益債券基金仍呈現淨流入，只是金額較前一周的 6.6 億美元，減少為淨流入 4 億美元。

林素萍表示，雖然近期隨著風險氣氛增溫，高收益債有所回檔，但高收益債的報酬表現空間接近股票，下檔風險又較股票為低，且預期今明兩年違約率仍將低於長期平均，因此對於高收益債的後市仍可偏多看待，其中又以有穩健基本面支撐、且整體收益率表現相對較高的美國高收益相對看好。

在新興債方面，許家豪表示，受土耳其里拉之亂影響，新興市場債走勢持續疲軟。截至 8 月 15 日當周，新興市場債流出 4.7 億美元，但較前一周的 5.1 億美元減緩。雖近日土耳其里拉在大跌過後已反彈 15%，但土耳其基本面並未改善，目前來看里拉之亂引發系統性風險機率偏低，但仍需密切關注其後續發展。

許家豪表示，印尼央行為穩定投資人信心，及控制經常帳赤字擴大的風險，近日決議升息一碼。印尼盾匯價將是印尼央行後續政策變化的關鍵。展望後市，美國先後對伊朗、俄羅斯及土耳其出制裁，影響市場信心，新興市場波動難改善。

許家豪表示，在美元走強及利率波動放大下，新興市場債體質仍相對較為疲軟，貿易戰及地緣政治議題亦影響市場信心，但從評價面來看，新興市場相對便宜，加上實質利率及原物料價格上揚，新興市場整體風險已較 2013 年為低。後續則須持續觀察美國強勁經濟成長是否能外溢到新興市場，以及貿易摩擦雜音能否減緩。

展望後市，許家豪表示，在美元走強及利率波動放大下，新興市場債體質仍相對較為疲軟，貿易戰及地緣政治議題亦影響市場信心，不過，從 VIX 下滑、日圓小升、黃金下跌來看，市場並未極度恐慌；後續仍須持續留意匯率變化、擴散效應可能對市場造成的潛在影響。

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