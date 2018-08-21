美龐氏騙局坑殺散戶吸金12億美元！SEC起訴5名詐欺經紀商

週一 (20 日) 美國證管會 (SEC) 針對非法出售 Woodbridge Group of Companies 證券的 5 人詐欺犯與其 4 家公司提起正式訴訟，他們涉嫌主導「逾 2.43 億未註冊證券」的龐氏騙局，導致上千名散戶受害，不法牟利高達 12 億美元。

這場龐氏騙局直到 2017 年底 Woodbridge Group of Companies 破產才曝了光，指控 Woodbridge 涉嫌操控這起價值 12 億美元的龐氏騙局。

美國證管會 (SEC) 起訴的五人為 Barry M. Kornfeld、Ferne Kornfeld、Lynette M. Robbins、Andrew G. Costa 和 Albert D. Klager 及其四家公司。

SEC 昨日正式起訴 5 名詐欺經紀商及其公司。(圖：AFP)

根據 SEC 聲明，Woodbridge 主要收入來源士來自於這五名被告，他們透過研討會、校園演講、報章雜誌和廣播宣揚該公司「安全可靠」的投資，向 1600 散戶出售逾 2.43 億美元未註冊的證券。

美國證管會 (SEC) 聲稱，這五名被告從這起龐氏騙局中獲得數百萬美元的交易佣金。

這五人為證券經紀商，無法販售證券，也並未登記為經紀自營商。

SEC 邁阿密地區辦公室主任 Eric I．Bustillo 表示：「經紀自營商和證券登記條款對散戶來說非常重要。這些被告沒有註冊為經紀自營商，但卻從大量銷售未註冊 Woodbridge 證券中獲得數百萬美元的非法佣金。」

龐氏騙局中，通常詐欺犯會將投資者的錢作為快速盈利，付給最初投資者以誘使更多人上當，或是轉移收益用作私人利益。

美國金融業監管局 (FINRA) 資深副總 Gerri Walsh 稱，詐欺最可怕的事實在於騙子布下騙局還撒下瞞天大謊。

SEC 投資人教育推廣處主任 Lori Schock 提醒投資人，在與金融專業人士合作之前，投資人需要先做背景調查、確認其註冊紀錄、定期查看擁有的證券紀錄並檢查投資文件合法性。

天下沒有白吃的午餐，Schock 特別指出，若有人對投資者保證難以置信的高報酬率，還要求投資人立即購買，這很可能是一場騙局，請投資者務必保持警惕。