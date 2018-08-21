〈事欣科法說〉併購綜效發威 下半年營收估增3成

工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 今 (21) 日舉辦法說會，受惠併購效應顯現，今年上半年營收單純就事新科而言，年增率約 3 成，預計明年才可能發動新併購案、法人推估，事欣科下半年受惠國防、航太需求，及博弈需求回溫等，年增率有望同步衝上 3 成。

事欣科自 2012 年起啟動全球化策略併購，至 2016 年止分別併購 4 家海外公司，2017 年進行組織重整及改造，今年起公司併購發揮綜效，上半年營收若排除轉投資恩德 (1528-TW) 貢獻，年增率約有 3 成。

法人預估，事欣科受惠國防訂單，加上未來航太、博弈需求看增，今年下半年營收有望年增 3 成以上，維持上半年成長力道。

事欣科手上客戶皆為二至七年長約訂單，除去年底簽下的北美國防標案外，航太需求至 2034 年將翻倍成長，同時事欣科為大型機艙提供機構控制元件，營運有望同步受惠。

董事長廖文嘉表示，博弈需求雖然自 2013 年開始下降，不過近來已是谷底，有回溫趨勢，機台樣態也轉變為少量多樣的大型機台，目前在北美應是台灣最大的博弈機台供應商。

廖文嘉指出，併購綜效已產生在實質營運上，內部團隊持續進行新的併購案評估，預計至少到明年才會有新案子。

事欣科目前持股工具機廠恩德 (1528-TW) 比例約 13.38%，因應恩德現金增資，事欣科持股比例可望增加至 20%；事欣科去年 6 月開始認列恩德營收與獲利，目前恩德貢獻事欣科獲利約 5% 。