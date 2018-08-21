獲利穩定成長 台新金獲買盤撐腰 居外資買超前三名

台新金 (2887-TW) 前 7 月自結稅後純益 90.7 億元，年成長 12.95%，每股純益 (EPS)0.82 元，獲利穩定成長，近日來獲買盤撐腰，今 (21) 日開盤成交量突破萬張，股價漲幅近 2%，另觀察外資近一日買超標的中，台新金位居第三，獲買超張數 9846 張，僅次於群創 17459 張、元大滬深 300 正 2 的 12651 張。

台新金自結 7 月稅後純益 12.41 億元，月減少 1.08 億元，為少數單月衰退的金控，主要因台新銀行因放款餘額大幅成長，依法令規定提列備抵費用增加，導致當月獲利呈現月衰退；不過，累計今年前 7 月稅後純益達 90.67 億元，年成長逾 1 成。

另一方面，根據 MSCI 日前公布的季度調整中，台股共 9 檔調升權重，其中有三檔金融股，台新金就是其中一檔，權重獲得調升約 0.00019 個百分點；另外兩檔分別為新光金調升約 0.02033 個百分點、開發金調升約 0.0000015 個百分點。

台股今日重回 10700 點關卡，金融股族群漲多跌少，其中台新金連日來獲買盤撐腰，近一周外資買超張數突破 3 萬張，昨 (20) 日更擠進外資買超排行前三名，而早盤開盤成交量也突破萬張，接近收盤漲幅逾 1.6%，為今日金融股中，表現最為強勢的個股。

若投資人看好台新金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：台新金日盛 7C 購 01 (080024 -TW)、台新金日盛 82 購 02 (083988-TW)、台新金凱基 7B 購 01 (079229-TW) 等。

