聯德控股-KY上季籠罩匯損陰霾 法人估獲利衰退 H2衝新高

聯德控股 - KY(4912)躋身蘋果供應鏈，業績大補，隨著下半年 iPhone 新機將推出，成長可期。不過，法人指出，因其帳上美元淨負債部位約 3 千萬美元，估將侵蝕上季獲利逾 4 千萬元，衝擊半年報表現，估上季 EPS 約 0.73 元，獲利腰斬。此外，因應償還銀行借款與充實營運資金，該公司將發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB) 週五 (13 日) 申報生效，帶動股價重回 200 元大關，最高達 203 元價位，上漲 2.78% 或 5.5 元。



該公司 6 月合併營收為 4.37 億元，較上月增加 9.57%，較去年同期成長 14.9%，創下今年新高、歷史次高紀錄，第二季合併營收來到 11.9 億元，季增 13.6%，年增 21.6%，為歷來同期新高與歷史第三高紀錄，累計上半年合併營收為 22.33 億元，較去年同期成長 28.8%。



台系法人出具報告指出，聯德控股 - KY 第二季業績成長，主要是受惠 3C 電子及汽車零組件貢獻之業績年增逾 2 成，同時毛利率與營益率將分別上升到 19.24% 與 7.03%，帶動本業獲利達 8-9 千萬元，較首季大幅成長逾一倍。不過，因帳上美元負債部位約 3 千萬美元，在新台幣重貶之下，預估上季的匯損將超過 4 千萬元，使單季 EPS 驟降至 0.73 元。



不過，下半年進入傳統旺季之後，該公司單季合併營收將一舉躍升至 13 億元以上，有機會連續改寫歷史新高紀錄，全年度 EPS 估逾 7 元，達 7.35 元，接近去年的 7.55 元獲利實績。