聯德控股-KY吃蘋果 今年3C、汽車雙引擎 營運再戰新高

精密金屬沖壓零組件廠聯德控股 - KY(4912)去年打入蘋果 (Apple)iPhone 8 供應鏈，營運大幅成長，全年 EPS 突破 7 元大關，逾 7.6 元，年增率逾 3 倍，今年 iPhone 釋單持續放大，加上汽車零組件業務也有新斬獲，業績估計雙位數成長。聯德控股 - KY 週四(22 日) 股價早盤開高後急攻漲停 179.5 元價位，創波段新高。該公司去年營收 42.36 億元，年增率 31.5% 創高，自結稅前 4.02 億元，年增 47.8%，EPS 達 7.605 元，較前一年的 1.71 元大增逾 3 倍，創下歷史新高紀錄，下半年單季營收突破 12 億元創高。



據了解，聯德控股 - KY 去年從蘋果 Macbook 供應鏈首度攻入 iPhone 供應鏈，為 iPhone 8 出貨金屬沖壓件，第三季開始出貨，帶動當季營收跳升到 12.62 億元創高，單季 EPS 則突破 2 元，達 2.74 元，第四季營收亦有 12.3 億元，EPS 達 2.28 元。估計該公司 i8 金屬沖壓件全年出貨達 2 千萬組，蘋果業績占比也大幅提升到近 2 成的水準，躋身前三大客戶之林。



首季為 i8 出貨尾聲，元月業績以逾 4 億元的水準，同比大增 1.3 倍，超乎市場預期，累計前兩月營收 6.98 億元，年增率 49.7%，首季營收有機會力守 10 億元大關。不過，第二季則在新舊產品交替期的因素下，展望偏淡，第三季起客戶新品出貨效應帶動可望再展攻勢。



據了解，今年新一代的 iPhone 訂單，聯德持續供貨，且出貨量將優於去年，整體 3C 產品線的業績可望持續展現雙位數成長力道；至於汽車零組件部分，過去營業佔比約在 3 成左右，去年因 3C 營收放大，占比下滑到 27-28%，今年接單有新斬獲，汽車零組件業務兩位數的成長性樂觀，佔比也有機會重回 3 成，因此雙引擎帶動之下，營運可望再創高峰。



該公司汽車零組件業務主要出貨安全氣囊、安全帶扣件、座椅支架等，捷克新廠出貨天窗框架給一線供應商 POLLMANN，預計第二季起陸續放量，明年底可望出貨安全氣囊底座。



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