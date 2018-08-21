螞蟻金服IPO再次推遲 野村預計網遊審批或9月重啟

· 獵豹行動 Q2 凈利潤年增率大漲 180%

全天候科技消息，8 月 20 日獵豹行動公司發布了截至 2018 年 6 月 30 日的第第二季財報。本財季，獵豹行動扭轉了上季度的頹勢，總收入超過公司收入指引，凈利潤年增率大增。財報顯示，獵豹行動第二季總收入 11.03 億元，較去年同期的 12.02 億元下滑 8.2%，但仍然超過公司業績指引上線；凈利潤為 1.97 億元，年增率增長 180%。基於非美國通用會計準則（Non-GAAP），獵豹行動第二季經營利潤年增率增長 58% 至 1.43 億元。此外，每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣 1.29 元。

熱點新聞

· 螞蟻金服 IPO 推遲到幾年後

華爾街見聞消息，據外媒報導，6 月融資後，螞蟻金服因為與騰訊競爭使盈利能力受到侵蝕，IPO 計劃再次推遲。兩名知情人士稱，螞蟻金服在 2019 年底之前不可能上市，一名知情者表示，距上市還有「幾年」的時間。一名分析師稱，「螞蟻金服和其他非銀行機構的商業模式面臨着諸多挑戰。對於他們再次推遲 IPO，我並不感到驚訝。」

· 騰訊影音就《如懿傳》廣告問題致歉

北京商報消息，8 月 20 日晚間，經歷多次播出調整的《如懿傳》終於在騰訊影音正式上線播出。但有不少觀眾反映，劇集播放過程一直在底部出現廣告，並遮擋了字幕，極度影響觀劇體驗。對此，騰訊影音方面表示非常抱歉，因為廣告投放系統出現問題，給觀眾帶來不好的觀看體驗，現已對此進行排查並逐步恢復正常觀看。

· 媒體：蘋果今年將推出史上「最廉價」MacBook Air

彭博社稱，蘋果將推出成本更低的 MacBook Air，新機型的屏幕邊框更薄，且首次配備高分辨率視網膜顯示屏。這與年初的「蘋果將推出定價 1000 美元入門級筆記本」的傳言相呼應，此舉或意在教育市場與谷歌展開競爭。

· 川普：讓 Twitter、Facebook 自行管理內容 「非常危險」

華爾街見聞消息，川普表示，讓 Twitter 和 Facebook 等社交平台對內容進行自我監管，這是「非常危險的」。他表示，讓社交媒體公司決定刪除誰的賬號、不刪除誰的賬號，是「非常危險的」。此前，川普表示，社交媒體對保守派觀點進行審核，存在「歧視性」。

· 供應商擔心特斯拉已成為他們的財務風險來源

華爾街見聞消息，美國原始設備製造商協會在 7 月 26 日到 8 月 8 日進行了一次問卷調查，22 個受訪供應商中有 18 個相信，特斯拉已成為他們的財務風險來源，還有 8 個供應商擔心特斯拉會申請破產。CEO 馬斯克回復稱：「我們肯定沒有要破產」。

· 舜宇光學科技 8 月 20 日庫藏股 15.03 萬股

智通財經網消息，舜宇光學科技發布公告，於 2018 年 8 月 20 日按每股 83.3 港元 - 84 港元庫藏股 15.03 萬股，耗資 1257.62 萬港元。

投研觀點

· 野村：預計內地網遊審批最快今年 9 月初重啟，首選騰訊

格隆匯消息，野村報告預計內地網遊審批最快今年 9 月初重啟，相信騰訊《絕地求生》手游及《堡壘之夜》電腦版最快可於今年第四季獲得變現牌照。騰訊管理層早前表示，有信心可獲取相關變現牌照，相信騰訊已與相關監管機構溝通，獲得正面回復。野村建議首選騰訊及網易，給予騰訊目標價 449 港元，評級買入。

· 國聯證券：閱文數字閱讀行業競爭優勢明顯

格隆匯消息，國聯證券報告稱閱文付費率下降主要由於騰訊產品自營渠道付費用戶減少，預計隨著新增用戶付費習慣的逐步培養，付費率仍有提升空間。考慮到公司在數字閱讀行業競爭優勢明顯，未來在線閱讀和版權營運仍有較大提升空間，維持「推薦」評級。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：