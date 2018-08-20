獵聘首份中報扭轉虧損為盈 騰訊華東總部落地上海

• 北京 7-11 全面接入美團外賣

8 月 20 日，全天候科技援引《北京商報》消息，北京市所有 7-11 便利店門店已全面接入美團外賣平台，門店內大部分商品都會在美團外賣平台上線。

在 7-11 便利店接入美團外賣之前，就在京東到家上線，開啟了線上布局。在此之前，沃爾瑪、Today、上蔬永輝、屈臣氏、7-Eleven、大潤發等都紛紛入駐外賣平台，這些平台的業務不止送餐，還在拓展更多品類的配送服務。

• 騰訊華東總部落地上海

據上觀新聞周一消息，騰訊華東總部將落地徐匯濱江，進一步整合優化騰訊區域產業布局，實現資源集聚發展。

財報速遞

• 有才天下獵聘中期業績扭轉虧損為盈至 294.7 萬元

有才天下獵聘周一布 2018 年中期業績，收益年增率增長 55.3% 至 5.79 億元人民幣，股東應占溢利 294.7 萬元，上年同期虧損 912.6 萬元; 每股收益 0.0027 元。

投研觀點

• 摩根大通將特斯拉目標價大幅下調近 40%

華爾街見聞周一提到，在上周五紐約時報公布與特斯拉 CEO 埃隆 · 馬斯克「奇怪」的訪談導致公司股價大跌後（下跌 8.93%），特斯拉股價周一再度承壓。本周一，摩根大通發布對特斯拉的最新財報，分析師 Ryan Brinkman 稱在考慮資金沒有保障的情況下，其重新評估了公司的基本面。摩根大通在其研報中稱，特斯拉私有化進展似乎遠不及此前預期。

摩根大通將特斯拉的目標價從 308 美元大幅下調至 195 美元。

• 標普：騰訊評級和展望沒有受到第第二季業績的影響

新浪周一援引標普稱，騰訊控股的評級和展望沒有受到第第二季業績的影響。標普指出，騰訊第第二季業績略「遜於」預期，但公司「能夠很好地應對這種暫時挫折。」標普表示，對於當前的評級水平，騰訊有「強大的財務緩衝」；中國凍結新遊戲審批令騰訊無法從戰術錦標賽遊戲中獲得收入，這種情況將是暫時的；標普對騰訊控股評級為 A+，展望為穩定。

• 小摩：小米集團目標價 21 元 維持增持評級

據新浪周一消息，小摩發表報告表示，預計小米集團今年第二季盈利可符合預期，預計其經調整純利得約 17 億人民幣，估計硬體業務增長健康，預計其今年第二季智慧型手機增長強勁，預計銷售量按季升 16%（年增率上升 51%），受惠於拓展歐洲及東南亞市場。

該行估計，小米 LCD TVs（中國及印度）將取得具有意義的市占率，預計市場會關注其網路服務收入。小摩表示，對小米集團增長前景正面，預計其 2017 年至 2020 年純利經調整的複合增長率 59%，維持對其「增持」投資評級，至明年 6 月底目標價 21 元，此相當於預測 2019 年及 2020 年本益比各 33 倍及 21 倍。

• 高盛：過去 20 年，科技股貢獻了市場 60% 的利潤

華爾街見聞周一提到，高盛測算顯示，除了科技類的超級明星公司，過去 20 年，市場大部分公司利潤率完全沒有增長。一旦這些超級明星股發生「意外」，相關市場指標將必然向歷史均值方向回落。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：