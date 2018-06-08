螞蟻金服宣佈融資140億美元超預期 全球知名主權基金跟投

螞蟻金服今 (8) 日對外宣佈完成 C 輪融資，融資總金額 140 億美元 (約港幣 1100 億元)。融資額高於此前媒體公佈的 120 億美元，也超過大部份互聯網企業估值。

除原有股東繼續跟投外，包括新加坡政府投資公司、馬來西亞國庫控股、華平投資、加拿大養老基金投資公司、銀湖投資、淡馬錫、泛大西洋資本集團、T. Rowe Price 旗下基金、凱雷投資集團、Janchor Partners、Discovery Capital Management 以及 Baillie Gifford 等成為螞蟻金服新的戰略投資者。

本輪融資既包括來自國內投資者的人民幣資金，也包括了螞蟻金服旗下全資子公司螞蟻國際籌集的來自國際投資者的美元資金。

螞蟻金服於 2015 年 7 月和 2016 年 4 月分別完成了 2 輪融資，A 輪融資 18.5 億美元，B 輪融資超過 45 億美元。知情人士透露，本輪資資或為螞蟻金服上市前最後一輪私募融資，螞蟻金服希望 2018、2019 年能在香港和 A 股同時上市。

彭博此前報導，螞蟻金服將融資目標上調至 120 億美元以上 (包括美元與人民幣基金投資者)，將引入中投和其他中國投資者，估值將達 1500 億美元。此前市場普遍預計螞蟻金服此次至少融資 100 億美元。，

《騰訊財經》引述螞蟻金服表示，本輪融資將主要用於支付寶的全球化拓展，自主科研投入和全球頂尖人才的招募，從而提升支付寶及其合作夥伴向全球消費者和小微企業提供普惠金融服務的能力。

截至 2018 年 3 月 31 日，支付寶與其全球合作夥伴的年活躍用戶數已達 8.7 億。目前已在包括印度、韓國、巴基斯坦、孟加拉、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、香港在內的 9 個國家和地區，落地本地手機錢包業務。

螞蟻金服正計劃將業務轉型至科技服務，減少在支付和消費金融業務上的發展，以應對大陸日漸收緊對金融服務機構的監管。公司初步目標在是未來 5 年內，將科技服務佔收入比例，由去年約 34% 提高至 65%。

至於目前螞蟻金服主要收入來源的支付服務，則計畫於未來 5 年內，由去年佔收入約 54% 降至 28%；金融服務收入亦降至 6%。