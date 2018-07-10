螞蟻金服：發展重心將移至非洲和南美 未回應上市時間表

阿里巴巴 (BABA-US) 旗下螞蟻金服週一 (9 日) 表示，預期未來 5 年全球電子支付發展更為急速，會出現更多不同支付形式及電子錢包。集團未來的發展重心將會由東南亞移至非洲、南美等發展中市場。

螞蟻金服國際投資總監萬啟年在港交所 (0388-HK) 合辦的創業峰會上指出，過去 5 年科技的焦點由個人電腦轉移至手機領域，並邁向無現金消費模式，預計未來 5 年全球各地的電子支付變革更為急速。

萬啟年表示，螞蟻金服在過去 3 年已發展 9 個合作夥伴，包括香港、韓國、巴基斯坦、孟加拉及南亞地區，未來已發展國家將不是合作的首選，而會繼續手展海外業務至非洲及南美洲，偏好於發展中國家。

他強調，企業的誠信、是否有共同的視野，以及管理能力是集團選擇合作伙伴的考慮因素。

此前螞蟻金服透過支付寶在香港推出全球首個跨電子錢包區塊鏈匯款服務，首先接通菲律賓，未來擬拓展至其他國家。

螞蟻金服 6 月初完成約 140 億美元的 C 輪融資，主要用於支付寶的全球化拓展及自主科技投入，其中來自國際投資者的美元資金將投入螞蟻金服全資子公司「螞蟻國際」。

另外，萬啟年提到，螞蟻金服與長和 (0001-HK) 合作，加大香港的「支付寶」服務規模，希望可以提高香港市民使用手機支付的比例，相信 5 年後會增加。

今年 4 月中旬傳出螞蟻金服已基本敲定將在港股和 A 股同步上市，最快今年下半年上市，當被問及上市時間表時，萬啟年沒有回應。

胡潤 2018 年第 1 季「獨角獸指數」，螞蟻金服以人民幣 4000 億市值蟬聯榜首。