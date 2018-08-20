〈每週CFTC報告〉投機者連17週做多美元 黃金倉位16年來首轉淨空單

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (17 日) 公布交易者持倉報告，截至 8 月 14 日當週，投機者連續 17 週增加美元指數的多單部位，大型投機者與商業交易者皆看空歐元。

主要貨幣持倉量一覽

非商業型的投資者，包含對沖基金與大型投機者，持續展現對美元指數的支持，數據截止的一週，看多合約增加 1931 口，日圓看多合約增加 4439 口，瑞士法郎多頭部位小增 259 口，澳幣多頭合約增加 2757 口。

另一方面，歐元投資者多頭部位劇減 12354 口，英鎊多頭部位減少 1889 口，看多加拿大幣的部位減手 1300 口，紐西蘭幣和墨西哥比索的多頭部位分別減少 2166 口和 2186 口。

主要貨幣持倉量變化

值得注意的是，儘管投機者仍看空日圓，但整體情況正在好轉中，淨空單降至過去 5 週以來的最低水平 58368 口。英鎊淨多單增至 60741 口，為 2017 年 5 月 2 日以來的最高水平。投機者對紐西蘭幣的看空情緒則達新高點，根據 1999 年以來的數據，目前淨空單正屬最高水平 26693 口。

美元指數

最新數據顯示，投機者持續看多美元指數，多頭部位連續 17 週增長，非商業交易者持有的美元指數的淨多單部位達 32033 口，比前週的 30102 口多出 1931 口，為 2017 年 5 月 16 日以來的最高水平，當時淨多單為 34275 口。

美元指數持倉量變化

歐元為截至 8 月 14 日的一週，多頭部位減少最多的貨幣，投機者多頭部位減少 12354 口，使該貨幣面臨同時遭投機者與商業投資者看空的情況。

黃金

非商業型投資者連續 5 週減少黃金期貨的多頭部位，截至 8 月 14 日，投機者的黃金多頭部位大幅減少 16376 口，使投機者對黃金的情緒，從多頭轉為空頭，淨空單為 3688 口，為 2002 年 8 月 13 日以來，投機者首度看空黃金。

黃金持倉量變化

原油

大型能源投機者對 WTI 原油期貨的看多情緒下滑，多頭部位減少 35499 口，淨多單跌破 60 萬口關卡至 573428 口。