【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到上週五市場傳出中美雙方有意在 11 月川習會前解決貿易爭端，帶動今日台股開盤呈現上漲，惟週四美國即將對中國課徵 160 億美元關稅，將可能導致市場雙方談判再次破裂影響，使得台股追價量能不足，終場台股上漲 8.09 點；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 96.55 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美元指數回檔，導致港幣觸及最低保證下限擔憂緩解，加上 Hibor-Libor 利差收斂，推升今日恆生指數期貨及 H 股指數期貨呈現上漲格局；受到中國證監會召集券商分析師召開閉門會議，以了解市場看法，加上週五市場傳出，中美雙方有意在 11 月川習會前解決貿易爭端影響，推動今日 A50 指數由比亞迪、中國聯通、洋河股份等大型股帶動下，呈現上漲格局。

《國際商品市場焦點分析》

9 月 WTI 期貨在守住 65 美元關卡後持續反彈，受到美中重啟貿易協商以及美股持續反彈激勵，期貨價格站上 66 美元，不過 OPEC 產量持續增加，同時美國庫存開始攀升，油價上檔壓力加重，收盤收斂大部分漲幅；美元回測 96 點關卡，金價獲得反彈機會，12 月黃金期貨於今日早盤回到 1190 水位之上；受到今年乾旱影響收成，市場傳聞俄羅斯可能限制小麥出口，期貨價格受到激勵大幅收高。

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