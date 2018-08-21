光大水務完成發行第二期熊貓債券 本金總額8億元人民幣

路透香港8月20日 - 光大國際(00257-HK)旗下於新加坡上市的分支--光大水務(CEWL.SI)周一稱，已完成第二期熊貓債券的發行工作，本金總額為8億元人民幣。

本期熊貓債券於8月15日完成簿記建檔，分為兩個品種，發行規模各為4億元，品種一為5年期綠色項目固定利率，票面利率為4.6%；品種二為5年期普通固定利率，票息4.58%。

本期熊貓債券的債項評級及光大水務作為發行人的主體評級經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，均為AAA級。光大證券擔任債券發行的主承銷商及簿記管理人。

光大水務表示，品種一債券的募資用於符合綠色金融專業委員會編制的《綠色債券支持項目》的綠色項目，品種二的債券募資將用於償還子公司債務及補充子公司一般營運資金。

光大國際副總經理兼光大水務執行董事、總裁安雪松稱，“熊貓債券剩余額度人民幣7億元將於2019年6月到期，公司將根據資金需求及債券市場情況靈活選擇最佳發行時機。”

光大水務去年7月發行首期10億元的熊貓債券，期限5年，票面利率為4.55%。

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