中國將進口的伊朗石油轉到伊朗油輪上 以保障供應--消息

路透北京/新加坡8月20日 - 從伊朗進口石油的中國買家正在將幾乎所有進口的石油轉移到伊朗國家油輪公司(NITC)旗下的船上，在美國恢覆對伊朗實施制裁之際，讓石油保證持續供應。

這表明雖然美國對伊朗實施制裁，中國仍想繼續購買伊朗石油。中國是伊朗石油的最大客戶。美國今年5月退出2015年與伊朗簽署的核協議，然後恢覆了制裁措施。

美國試圖壓制伊朗的石油出口，迫使該國談判一個新的核協議，並遏制伊朗在中東的影響力。中國表示反對任何單邊制裁措施，並捍衛其與伊朗的商業關系。

第一輪制裁是在8月7日生效，目標為切斷伊朗以及與伊朗往來企業與美國金融體系的連結。禁止采購伊朗原油的禁令將自11月起生效。相關保險業者多為美國或歐洲籍，他們已經開始縮減伊朗業務，藉以配合制裁規定。

根據四名直接知悉內情的消息人士，為了保障供應，國營石油貿易商珠海振戎、以及亞洲最大煉油業者中國石化集團公司已經啟動與伊朗國家石油公司(NIOC)長期供應合約中的一項條款，他們將可以利用NITC運營的油輪。

消息人士要求匿名，因他們未獲準就商業交易公開發言。

消息人士稱，長期合約下的石油價格已經從先前的離岸價格(FOB)改為目的港船上交貨(DES)價格，這意味著伊朗將會承擔交付原油的所有風險及成本，當中有包括處理保險問題。

一名消息人士稱，“這樣的轉變是到了最近才開始，這幾乎是買賣雙方的一致要求。”該名消息人士是駐北京的資深石油業高管。

根據湯森路透Eikon的船運數據，7月所有17艘從伊朗運往中國的包租油輪都由NITC運營。6月，包租的19艘油輪中有八艘是中國運營。

上月，這些運往中國的原油和凝析油總計約2,380萬桶，合約76.7萬桶/日。6月運至中國的數量為1,980萬桶，即66萬桶/日。

中石化未就油輪的變動置評。振戎母公司南光集團發言人謝絕發表評論。

NIOC沒有回覆尋求置評的電郵。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)