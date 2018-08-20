◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 易威 海灣 富邦美債7-10 穩懋 謚源 進階 穆拉德 太普高 富邦美債20年 矽瑪 東林 強生 南璋 元大美債7-10 振維 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 富邦中國政策債 牧德 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 光頡 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 美桀 三圓 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 華容 雙喜 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 青雲 力泰 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 建達 理銘 光明 新零售 群益10年IG金融債 信昌電 亞都 興采 力新 國泰5Y+新興債 艾華 東凌-KY 世德 恩得利 國泰1-5Y高收債 松崗 明揚 泰茂 李洲 富邦全球投等債 蜜望實 綠河-KY 宏易 凱柏實業 富邦全球高收債 英格爾 欣泰 至興 遠昇 國泰中國政金債5+ 隆中 長佳 及成 富邦中政債0-1 鼎創達 瑞穎 和進 富邦A級公司債 全銓 大恭 耀勝 南光 永純 倚強 合世 致振 錦明 易威 康聯訊 鑫創 穆拉德 威潤 廣寰科 濟生 創威 點晶 曜亞 唐榮 建舜電 聿新科 晉椿 泰谷 智擎 世豐 典範 久裕 久陽 長天 雙美 強新 哲固 南璋 松和 益通 勝昱 坤悅 振維 冠好 恩得利 鴻翊 捷邦 謚源 迎輝 精確 李洲 欣厚-KY 宏易 及成 兆遠 瀧澤科 耀勝 系統電 唐鋒 倚強 世紀 大立 至寶電 華容 美琪瑪 宇環 建榮 榮群 點晶 立衛 天宇 幸康 天揚 強新 泰谷 鈺創 新零售 尚立 佳總 凱衛 哲固 合正 力新 迎輝 寶聯通 恩得利 重鳥鵬 凱鈺 台翰 東林 德宏 李洲 光頡 合邦 凱柏實業 新鉅科 萬旭 遠昇 廣穎 驊宏資 及成 晶達 久正 笙泉 杰力 上揚 和進 合正 全譜 耀勝 金利 易通展 倚強 寶聯通 安鈦克 至寶電 凱鈺 元隆 錦明 彩富 沛亨 千如 合邦 九暘 鑫創 業強 凱碩 欣銓 訊達 全達 微端 撼訊 奧斯特 廣寰科 信昌電 保銳 點晶 雷科 越峰 建舜電 上揚 英格爾 泰谷 全譜 鑫龍騰 典範 易通展 士開 光燿科 迅德 昇益 長天 大中 志嘉 哲固 倉和 富裔 益通 蜜望實 燦星旅 環天科 星雲 富驛-KY 振維 森田 劍湖山 鴻翊 鑫龍騰 德記 迎輝 三圓 泰偉 磐儀 昇益 華義 富晶通 雙喜 昇華 艾恩特 力泰 得利影 欣厚-KY 理銘 鼎創達 兆遠 惠普 花王 譜瑞-KY 中連貨 邦泰 系統電 安心 世紀 富驛-KY 華容 雅茗-KY 建榮 易飛網 立衛 亞都 天揚 滿心 鈺創 東凌-KY 佳總 紅馬-KY 合正 德記 寶聯通 大展證 凱鈺 誠品生活 德宏 得利影 合邦 時報 萬旭 琉園 驊宏資 旭然 華電網 捷必勝-KY 久正 明揚 安碁 紅木-KY 立敦 鉅邁 合晶 綠河-KY 慶生 霹靂 晉泰 花王 上揚 欣雄 茂綸 欣泰 全譜 大汽電 易通展 久元 安鈦克 胡連 元隆 沛亨 崴強 九暘 蜜望實 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 英格爾 鑫龍騰 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 南仁湖 泰偉 華義 鈊象 昇華 得利影 橘子 大甲 旭然 鼎創達 金益鼎 花王 欣雄 北基 邦泰