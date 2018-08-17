◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 易威 海灣 富邦美債7-10 穩懋 謚源 進階 穆拉德 寬魚國際 富邦美債20年 矽瑪 東林 強生 南璋 太普高 元大美債7-10 振維 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 富邦中國政策債 牧德 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 光頡 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 美桀 三圓 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 華容 雙喜 冠好 榮群 群益15年IG電信債 青雲 力泰 萬國通 天宇 群益15年IG科技債 霖宏 理銘 新昕纖 新零售 群益10年IG金融債 建達 亞都 光明 力新 國泰5Y+新興債 信昌電 東凌-KY 興采 恩得利 國泰1-5Y高收債 艾華 明揚 新麥 李洲 富邦全球投等債 松崗 綠河-KY 世德 凱柏實業 富邦全球高收債 蜜望實 欣泰 泰茂 遠昇 國泰中國政金債5+ 英格爾 宏易 及成 富邦中政債0-1 隆中 至興 和進 富邦A級公司債 鼎創達 長佳 耀勝 南光 全銓 瑞穎 倚強 合世 大恭 錦明 易威 永純 鑫創 穆拉德 致振 廣寰科 濟生 康聯訊 點晶 曜亞 威潤 建舜電 聿新科 創威 泰谷 久裕 唐榮 典範 雙美 晉椿 長天 南璋 世豐 哲固 勝昱 久陽 益通 冠好 強新 振維 捷邦 松和 鴻翊 精確 尼克森 迎輝 宏易 坤悅 欣厚-KY 瀧澤科 恩得利 兆遠 唐鋒 謚源 系統電 大立 李洲 世紀 美琪瑪 及成 華容 榮群 耀勝 建榮 天宇 倚強 立衛 強新 至寶電 天揚 新零售 宇環 鈺創 尼克森 點晶 佳總 凱衛 幸康 合正 力新 泰谷 寶聯通 恩得利 尚立 凱鈺 台翰 迎輝 德宏 李洲 重鳥鵬 合邦 凱柏實業 東林 萬旭 遠昇 光頡 驊宏資 及成 新鉅科 久正 笙泉 廣穎 上揚 和進 晶達 全譜 耀勝 杰力 易通展 倚強 合正 安鈦克 至寶電 金利 元隆 原相 寶聯通 沛亨 錦明 凱鈺 九暘 鑫創 彩富 凱碩 欣銓 合邦 全達 微端 業強 奧斯特 廣寰科 九豪 保銳 點晶 訊達 越峰 建舜電 撼訊 英格爾 泰谷 信昌電 鑫龍騰 典範 雷科 士開 光燿科 上揚 昇益 長天 全譜 志嘉 哲固 易通展 富裔 益通 迅德 燦星旅 環天科 大中 富驛-KY 振維 倉和 劍湖山 鴻翊 蜜望實 德記 迎輝 星雲 泰偉 友威科 森田 華義 磐儀 鑫龍騰 昇華 富晶通 三圓 得利影 欣厚-KY 昇益 鼎創達 兆遠 雙喜 花王 系統電 力泰 邦泰 世紀 理銘 華容 惠普 建榮 中連貨 立衛 安心 天揚 富驛-KY 鈺創 雅茗-KY 佳總 易飛網 合正 亞都 寶聯通 滿心 凱鈺 東凌-KY 德宏 紅馬-KY 合邦 德記 萬旭 大展證 驊宏資 誠品生活 久正 得利影 合晶 時報 慶生 琉園 晉泰 旭然 上揚 捷必勝-KY 茂綸 明揚 全譜 紅木-KY 易通展 鉅邁 久元 綠河-KY 安鈦克 霹靂 元隆 花王 沛亨 欣雄 崴強 欣泰 九暘 大汽電 蜜望實 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 新漢 英格爾 鑫龍騰 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 花王 欣雄 北基 青鋼 邦泰