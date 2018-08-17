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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月17日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰                
易威     海灣     富邦美債7-10          穩懋              謚源     進階                
穆拉德   寬魚國際 富邦美債20年          矽瑪              東林     強生                
南璋     太普高   元大美債7-10          振維              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              富邦中國政策債          牧德              友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          光頡              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          美桀              三圓     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          華容              雙喜     冠好                
榮群              群益15年IG電信債          青雲              力泰     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          霖宏              理銘     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          建達              亞都     光明                
力新              國泰5Y+新興債          信昌電            東凌-KY  興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          艾華              明揚     新麥                
李洲              富邦全球投等債          松崗              綠河-KY  世德                
凱柏實業          富邦全球高收債          蜜望實            欣泰     泰茂                
遠昇              國泰中國政金債5+          英格爾                     宏易                
及成              富邦中政債0-1          隆中                       至興                
和進              富邦A級公司債          鼎創達                     長佳                
耀勝              南光              全銓                       瑞穎                
倚強              合世                                         大恭                
錦明              易威                                         永純                
鑫創              穆拉德                                       致振                
廣寰科            濟生                                         康聯訊              
點晶              曜亞                                         威潤                
建舜電            聿新科                                       創威                
泰谷              久裕                                         唐榮                
典範              雙美                                         晉椿                
長天              南璋                                         世豐                
哲固              勝昱                                         久陽                
益通              冠好                                         強新                
振維              捷邦                                         松和                
鴻翊              精確                                         尼克森              
迎輝              宏易                                         坤悅                
欣厚-KY           瀧澤科                                       恩得利              
兆遠              唐鋒                                         謚源                
系統電            大立                                         李洲                
世紀              美琪瑪                                       及成                
華容              榮群                                         耀勝                
建榮              天宇                                         倚強                
立衛              強新                                         至寶電              
天揚              新零售                                       宇環                
鈺創              尼克森                                       點晶                
佳總              凱衛                                         幸康                
合正              力新                                         泰谷                
寶聯通            恩得利                                       尚立                
凱鈺              台翰                                         迎輝                
德宏              李洲                                         重鳥鵬              
合邦              凱柏實業                                     東林                
萬旭              遠昇                                         光頡                
驊宏資            及成                                         新鉅科              
久正              笙泉                                         廣穎                
上揚              和進                                         晶達                
全譜              耀勝                                         杰力                
易通展            倚強                                         合正                
安鈦克            至寶電                                       金利                
元隆              原相                                         寶聯通              
沛亨              錦明                                         凱鈺                
九暘              鑫創                                         彩富                
凱碩              欣銓                                         合邦                
全達              微端                                         業強                
奧斯特            廣寰科                                       九豪                
保銳              點晶                                         訊達                
越峰              建舜電                                       撼訊                
英格爾            泰谷                                         信昌電              
鑫龍騰            典範                                         雷科                
士開              光燿科                                       上揚                
昇益              長天                                         全譜                
志嘉              哲固                                         易通展              
富裔              益通                                         迅德                
燦星旅            環天科                                       大中                
富驛-KY           振維                                         倉和                
劍湖山            鴻翊                                         蜜望實              
德記              迎輝                                         星雲                
泰偉              友威科                                       森田                
華義              磐儀                                         鑫龍騰              
昇華              富晶通                                       三圓                
得利影            欣厚-KY                                      昇益                
鼎創達            兆遠                                         雙喜                
花王              系統電                                       力泰                
邦泰              世紀                                         理銘                
                  華容                                         惠普                
                  建榮                                         中連貨              
                  立衛                                         安心                
                  天揚                                         富驛-KY             
                  鈺創                                         雅茗-KY             
                  佳總                                         易飛網              
                  合正                                         亞都                
                  寶聯通                                       滿心                
                  凱鈺                                         東凌-KY             
                  德宏                                         紅馬-KY             
                  合邦                                         德記                
                  萬旭                                         大展證              
                  驊宏資                                       誠品生活            
                  久正                                         得利影              
                  合晶                                         時報                
                  慶生                                         琉園                
                  晉泰                                         旭然                
                  上揚                                         捷必勝-KY            
                  茂綸                                         明揚                
                  全譜                                         紅木-KY             
                  易通展                                       鉅邁                
                  久元                                         綠河-KY             
                  安鈦克                                       霹靂                
                  元隆                                         花王                
                  沛亨                                         欣雄                
                  崴強                                         欣泰                
                  九暘                                         大汽電              
                  蜜望實                                                           
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  新漢                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  欣雄                                                             
                  北基                                                             
                  青鋼                                                             
                  邦泰
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