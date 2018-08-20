“貿易戰”、下行的豬價、非洲豬瘟，萬洲國際今年頻遭“水逆”

近期生豬價格出現大幅回漲，或許與一場猝不及防的疫情有關。

8月1日，遼寧省沈陽市沈北新區某養殖戶的生豬發生非洲豬瘟疫情，存欄383頭，發病47頭，死亡47頭。當日農業農村部新聞辦公室發佈非洲豬瘟二級疫情預警，這也是我國首次發生非洲豬瘟疫情。

9日晚，當地收豬價格開始明顯下滑，屠宰企業趁機壓價，養殖戶存在恐慌出欄現象。而同時，山東、河北市場部分地區則因為調不到東北豬，豬源緊俏，價格出現上行。這對以生豬養殖和屠宰為主營的公司當然是一重大利好，可是凡事總是塞翁失馬，黑龍江一家獨立生豬供應商向萬洲國際（00288-HK）旗下鄭州雙匯的鄭州屠宰場供應以供屠宰的一車260隻生豬中共有30隻死亡，隨後被檢測到非洲豬疫，鄭州雙匯已暫時關閉屠宰場。

由於豬瘟事件引起股價的震蕩下行，雖然此前萬洲的業績曾帶動股價逆市漲了一波，但今日（20日）收盤價5.75港元已創下近半年的新低，今次“飛來”的豬瘟令萬洲國際再上頭條。

（資料來源：富途牛牛）

1.屠宰業務毛利率低

雖然萬洲已在事件發生後第一時間發表澄清公告，依然難掩市場擔憂。投資者預料本次豬瘟造成的影響主要體現在萬洲國際的中國業務上。下面就讓我們來看看萬洲在中國的屠宰業務相關情況。

（生豬養殖業務在中國的收入 資料來源：公司年報）

萬洲國際在中國的業務主要由雙匯發展（000895-SZ）來執行。其中，肉製品和屠宰業務為雙匯發展的主營。從2017年財報數據看來，屠宰、肉製品收入佔比為45%、60%，與萬洲國際三大業務分部所貢獻的營業額和經營利潤比例不對等的情況相似，雙匯發展中佔據營收比例過半的屠宰業務僅僅貢獻了7%的毛利率。

（屠宰業務和肉製品業務佔營業收入比重 資料來源：公司年報）

根據雙匯發展2018年上半年財報兩大主營業務114億（肉製品）和139億（屠宰）的營收來分析，公司正在積極施展業務調整，即使承壓自2016年來不斷下行的豬價，令營收結構更為均衡，即使承壓自2016年來不斷下行的豬價，也能夠在一定程度上起到緩衝的作用。此表現也體現在兩大業務的毛利率佔比上。

（2018年屠宰業務和肉製品業務的收入及毛利率 資料來源：公司年報）

2.“事故”發生後，就近分配訂單的可能性大

現在我們再回到萬洲國際在中國的生產場所分佈圖來看。如圖示，萬洲國際的生產場所實際上以長江以北為重，而長江沿海以及河南省各地佈點是重中之重。就河南一省而言，分佈了三個屠宰場所，分别在漯河市、鄭州市以及濟源市，三處佈點可連成一線，地理位置靠近，而此次“案發現場”在河南，萬洲國際大概率會講訂單就近分佈。

（萬洲國際在中國生產場所分佈 資料來源：招股說明書）

另一個需要留意的地方是，雙匯發展旗下的子公司中，淨利潤貢獻相對較大的、生豬屠宰為公司主營業務的，且位於河南省的就隻有兩家，分别是濟源雙匯食品有限公司和漯河雙匯肉業有限公司，鄭州雙匯不在其列。

（為總營業收入貢獻最大前三家子公司 資料來源：公司年報）

由此，無論是從萬洲國際整個生豬養殖的情況，還是從其旗下的雙匯發展的屠宰業務情況來看，財華社認為，本次豬瘟事件對申洲國際而言尚屬躺槍，相信股價會在不久後反彈。

3.豬價的下半場

另外，困擾投資者的除了“貿易戰”就是不斷下行的豬價了。從中國畜牧業信息網提供的數據看來，生豬養殖行業是典型的週期性行業，豬價的漲跌受供給和需求的影響。2006年至今，生豬養殖行業共經歷了三輪長週期，期間兩輪週期持續的時間為3至5年左右。

（歷史豬價的走勢 資料來源：中國畜牧業信息網）

據上海匯易咨詢最新的的數據顯示，2018年上半年平均豬肉價格下滑了25%，其後在7月生豬價格回暖，8月份漲勢更為明顯。截至8月13日，國内生豬均價報在13.65元/公斤，一半以上企業出欄價已突破14元/公斤。對比5月中旬9.38元/公斤的全年生豬均價低點，近三個月來漲幅已有33%。因而從長期來看，未來豬價也將不會對萬洲國際的業務造成過大影響。

作者：黃玉婷

編輯：賀秋霞

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