傳中國昆山廠停線放假 茂迪澄清：該廠存在環保因素

太陽能電池廠茂迪 (6244-TW) 傳出中國昆山廠停線放假消息，對此，茂迪今 (20) 日回應，為有效調整產能，以反應近期市場需求，集中生產的成本較為合理，在考量茂迪昆山廠有環保的區域性因素後，長期規劃將以馬鞍山廠與徐州廠為主。

茂迪繼前董事長張秉衡辭職下台後，又傳出中國昆山廠已於上周起開始停線放假的消息，對此，茂迪回應，為有效調整產能，以反應近期市場需求，集中生產的成本較為合理，因此考量茂迪昆山廠有環保的區域性因素，長期規劃將以馬鞍山廠與徐州廠為主，後續再依市況進行評估。

茂迪為台灣最大太陽能廠，在台灣的生產據點包括桃園、台南，及中國的昆山、馬鞍山與徐州等地，目前電池總產能共 3.6GW(十億瓦)，業務除電池外，也包括矽晶圓與下游系統等，不過，受到太陽能產業市況不佳影響，茂迪先前已停止在台的矽晶圓切片業務，近期也接續停止了長晶業務。

茂迪第 2 季稅後虧損達 20.74 億元，每股稅後虧損 3.85 元，累積虧損已達實收資本額的二分之一，成為第 2 季太陽能廠中虧損最甚者，每股淨值也從首季的 18.82 元，一口氣降至 14.96 元。該公司董事長張秉衡日前請辭，由茂迪創業股東之一的曾永輝回鍋擔任新董事長。