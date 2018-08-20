電視面板今年價格高峰落在Q3 Q4恐調整

電視面板經過 1 年多的跌價之後，第 3 季迎來旺季，不僅是出貨量的成長，電視面板價格 7、8 月持續調漲，預估 8 月 55 吋以下漲幅約 2-3 美元，WitsView 研究副總邱宇彬今 (20) 日指出，今年第 3 季將是電視面板價格最高峰，值得注意的是，第 4 季並沒有太多驚喜，價格恐將調整，明年第 1 季在中國新產能放大下將更悲觀。

邱宇彬表示，電視面板價格 6 月開始止跌反彈，在中國面板廠傳出減產 32 吋面板，加上 618 促銷下，32 吋面板報價往上拉，7、8 月 43 吋以上價格調漲，8 月平均漲幅約 2 美元，力道不如預期強烈，主要因第 3 季品牌備貨壓力不得不買，但第 4 季是否續買，則要看銷售是否有起色。

他認為，由於電視面板從 6 月開始上漲，品牌沒有促銷空間，下一波十一長假恐無賣點，接下來的光棍節價格可能會好一點，加上中美貿易戰的影響，還有新興市場貶值影響旺季的消費力等因素，第 4 季並無太多驚喜。

值得注意的是，邱宇彬指出，明年第 1 季則是悲觀預期，在中國面京東方加速 10.5 代廠的產能放大，另外，中電彩虹、中電熊貓量產，還有明年第 1 季華星 11 代線加入量產，預期明年上半年產能大增，加上需求淡季，供需失衡將更明顯。

邱宇彬表示，今年 9 月電視面板價格走勢還要觀察，今年最高峰將落在第 3 季，第 4 季價格恐調整，10-11 月有轉弱壓力，明年電視面板價格將修正。

群創 (3481-TW) 預估第 3 季大尺寸出貨及平均銷售單價 (ASP) 同步季增 1-3%，中小尺寸出貨略減 1-3%，但 ASP 季增 1-3%，主要受惠於旺季拉貨力道強勁，看好大尺吋及中小尺吋面板價格全面走升，庫存逐步回復健康水位；法人認為，第 3 季報價回升可望拉高毛利率，單季將可由虧轉盈。

友達 (2409-TW) 預估第 3 季大尺寸面板出貨季增率 5%，ASP 持平；中小尺寸在出貨尺寸放大下，出貨量季減逾 1 成，約達 11-13%；法人預估面板雙虎第 3 季營收可望有 2 位數成長，獲利回升。