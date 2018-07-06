慧洋-KY上半年每股稅前盈餘1.09元 首度跨入LPG航運市場

慧洋 - KY(2637)今 (6) 日公告 6 月合併營收 10.88 億元，以功能性貨幣計，較去年同期成長 23.96%，自結單月稅前盈餘為 1.79 億元，以功能性貨幣計，較去年同期成長 2498.76%，自結每股稅前盈餘為 0.28 元。為拓展多元航線，慧洋 - KY 於 6 月交付一艘 LPG 新船，與國際知名天然氣廠商合作，首度跨入 LPG 航運市場，並且簽訂為期 6 年的長期租約，合作模式相當穩定。公司未來也將持續觀察市場狀況及獲利表現考慮是否繼續投入該市場。



慧洋 - KY 表示，散裝航運市況持續緩步走升，公司前二季換約船舶共 32 艘，平均換約租金調漲近 23%，激勵營收表現亮麗。公司自結前二季合併營收達 61.56 億元，自結前二季營業利益為 15.19 億元，以功能性貨幣計算，營業利益率達 24.67%，自結上半年稅前盈餘 6.75 億元，每股稅前盈餘 1.09 元。



6 月份波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 呈震盪走勢，不過慧洋 - KY 表示，未受影響。慧洋 - KY 指出，近期指數動盪主要是因 CAPESIZE 之租家相對較集中在巴西、澳洲大礦商與船舶營運商，因此市場行情波動度較大。6 月份 BDI 指數平均為 1352 點，仍較去年同期平均 860 點為高，漲幅約 57%。



慧洋 - KY 經 6 月底董事會通過，向日本 JMU 船廠購置一艘 82,400 噸 NOx 第三期環保節能高規格散裝貨輪，以因應未來環保法規之要求。慧洋 - KY 未來也將持續進行船隊的汰舊換新，奠定公司在市場上的競爭力。