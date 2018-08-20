上半年大幅扭虧的重慶鋼鐵仍在負重奔命

不少鋼鐵企業近日陸續公佈了2018上半年業績報告，按照已公佈的鋼鐵企業利潤數據，上半年鋼鐵行業保持良好的增長勢頭，多數企業淨利潤都錄得上漲，也有鋼企成功扭虧。

重慶鋼鐵股份(01053-HK)8月16日公佈了2018上半年業績，表現是相當的強勁，期内營業收入為110.93億元(人民幣，下同)，同比增長145.32%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為7.62億元，與上年同期取得虧損9.98億元相比，實現了扭虧為盈。

滿產滿銷、鋼價上漲

根據重慶鋼鐵半年報，上半年公司在鐵、鋼、材產量分别為278.45萬噸、310.01萬噸、296.69萬噸，分别較去年同期增加79.10%、89.96%、91.57%；實現鋼材銷量294.35萬噸，同比增加125.45%。無論是在產量及銷量上，鋼材都實現了大幅度的增長。

主營業務收入的上漲，主要是生產規模提高，滿產滿銷，銷售量增加，同時鋼材銷售價格上漲。下圖為重慶鋼鐵產品品種銷售額及所佔收入比重。

2018 年上半年，重慶鋼鐵的鋼材坯產品銷售收入105.18億元，同比大增168%，主要原因一是銷售價格上漲。鋼材坯平均售價3,573元/噸，比上年同期上漲18.94%，從而增加了銷售收入；二是銷量增加，自銷鋼材坯294.35萬噸，同比增加125.45%，增加銷售收入50.88億元。

鋼鐵業供需格局合理 重慶鋼鐵重整”起死回生”

國家發展改革委16日表示，截至目前，我國已完成壓減粗鋼產能2470萬噸，基本上完成了全年3000萬噸任務的八成。通過粗鋼去產能有效淨化了市場環境，落後產能、低效產能退出以後，鋼鐵行業運行明顯改善，今年上半年又持續好轉，整個行業供需總體形勢趨於合理，與此同時，粗鋼產能利用率也大幅度回升，基本回歸合理區間。

鋼鐵行業供需格局的大幅改善使庫存快速去化，支撐鋼材價格高位震蕩。二季度，在鋼材價格小幅上漲的同時，原料價格則明顯下降，鐵礦石價格環比下降12.10%，鋼鐵企業盈利空間明顯擴大。

宏觀經濟上的利好，給了重慶鋼鐵一個良好的經營環境。今年上半年能夠扭虧，除了宏觀因素，另一個因素便是重慶鋼鐵靠重整來扭轉被動局面。重慶鋼鐵2016年和2015年因連續兩年巨額虧損，欠下了超過350億元負債，併在A股被實施退市風險警示，公司瀕臨破產。

由此重慶鋼鐵開始了重整計劃，求生已是當務之急。因嚴重資不抵債，生產經營和財務狀況均陷入困境。

面對嚴重的債務危機，重慶鋼鐵首先是處置公司的資產以籌資還債。2017年10月，擬對公司二煉鋼、棒線、型鋼等部分財產進行公開拍賣，籌集至少100億元左右的資金，佔其總負債近30%。此外，對出資人的權益進行調整，出讓近21億股A股引入重組方作為上市公司的控股股東，包括重組方向上市公司提供 1 億元流動資金作為受讓重慶鋼鐵近21億股A股股股票的現金條件；重組方承諾以不低於39億元資金用於購買管理人通過公開程序拍賣處臵的鐵前資產等。

2017年11月，重慶鋼鐵引入了國内首隻鋼鐵產業結構調整基金-四源合基金領銜重整，四源合基金是中國寶武鋼鐵集團有限公司聯合多家中外企業，共同組建的國内第一支鋼鐵產業結構調整基金。借助寶武集團的背景和資源，加上寶武集團新管理團隊的接管，使公司生產經營逐步回歸正常。

重慶鋼鐵未來之路仍坎坷

雖然重慶鋼鐵經過多舉措重整債務，引入產業基金在一定程度上促進了生產經營活動的發展，但其重組之路依然多舛，2017年下半年，債權人對重慶鋼鐵失去耐心，上訴至重慶市第一中級人民法院，要求對重慶鋼鐵進行清算，此後重慶鋼鐵百億元的資產拍賣因無人競拍而流標，令重慶鋼鐵的境遇更是雪上加霜。

債務的困擾仍然是重慶鋼鐵目前難以逾越的一道坎，從其2018年半年報中可看出，期末的負債合計為69億元，雖然比上年期減少13億元，但是近70億元的債務依然龐大，其中合同負債已達約15億元，這反應出了重慶鋼鐵目前的生產經營仍是靠借款去維持，資不抵債的情況併沒有得到有效緩解。因此，債務的困擾將會持續影響著重慶鋼鐵的運營甚至生存。

此外，需要關註鋼鐵行業下遊市場需求不足帶來的負面影響。在鋼鐵下遊行業中，建築行業用鋼比例大約佔54%、機械行業佔19%，汽車行業佔8%。目前房地產市場調控已起到較為顯著的作用，在全國樓市新一輪調控中，商品房市場受到限製，保障性住房、租賃房建設尚有一定空間。

另外，受金融去槓桿、加強監管等政策因素的影響，基建投資資金來源受製約，專家預測2018年全國基礎設施投資增速將有2-3個點的下降。

國際市場方面，國際貿易保護主義愈演愈烈。美國將對進口鋼鐵產品徵收25%關稅後，日本、歐盟等國家和地區相繼決定對進口鋼鐵產品採取保護措施，我國鋼材出口將面臨更加艱難的境遇。

總體上看，業績有所好轉的重慶鋼鐵併不能給市場一顆定心丸，自身的困境及宏觀經濟的影響仍是阻礙其重振雄風的絆腳石。且重慶鋼鐵H股股價由年初至今已跌跌不休，累計跌近4成，股價目前報1.21港元，離仙股已近在咫尺。這家百年鋼企的前景如何，需要時間去驗證。

作者：覃漢計

編輯：賀秋霞

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