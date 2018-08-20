外資退場避風頭 亞股上周全面失血 台股承壓賣超幅度居冠

土耳其上周出現股匯雙殺，造成全球金融市場震盪，外資短線選擇退場避風頭，拖累亞股上周資金動能疲弱，面臨全部遭外資賣超的窘境，其中，台股因市場流動性佳承受最大壓力，遭外資由買轉賣 3.93 億美元，為上周亞股失血之最，泰國則遭外資反手賣超 2.39 億美元居次。

根據統計，印度、印尼、南韓和馬來西亞股市上周面臨資金出走壓力，失血金額介於 1.5 - 1.8 億美元不等，越南更已連續連 11 周淨流出，惟失血幅度小，全年仍有 13.77 億美元的淨流入，持續為今年唯一吸金的亞洲股市。

進一步觀察亞股上周表現漲跌互見，雖然台灣、南韓泰國、印尼、菲律賓和馬來西亞等股市在資金出走壓力下走跌，跌幅在 1% 至 2.8% 不等；不過，印度和越南股市則在內資進場力挺下，逆勢收漲。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，美國對土耳其祭出經濟制裁，手段包括外交以及加重鋼鋁進口的關稅，導致土耳其上周股市和匯市雙雙重挫，市場擔心危機進一步蔓延至其他新興市場國家，連動全球股債匯市劇烈反應，並拖累亞股上周遭外資全面賣超，為自 6 月 25 日當周以來首見。

其中，台股因為市場流動性佳，加上為今年來少數收紅的股市，上周遭到國際資金由買轉賣，儘管失血幅度為上周亞股之最；另觀察其他亞股上周淨流出金額也仍介於 0.1 億美元至 2.3 億美元不等，反映現階段資金對整體亞股態度，依舊相對正向。