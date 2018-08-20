〈每日外資外匯觀點〉最好別貿然做空美元、ING下調美元兌日圓至中性

Man Group：最好別貿然做空美元

美元指數上周一度逼近 97，但上週五 (17 日) 受到中美本週重啟貿易談判的影響，市場風險回歸，美元承受獲利了結賣壓下跌，非美貨幣紛紛反彈。

儘管如此，Man Group 新興市場債務策略部門主管 Guillermo Osses 表示，全球風險的不斷升級及擴散，只會讓美元繼續走強，尤其是兌歐元，最好還是別貿然做空美元。

丹斯克銀行則表示，只有美國經濟強勢，美國政府才會容忍強勢美元，但若美國經濟未來失去成長動力，美元距離真正的跌勢就不遠了。

北歐聯合銀行也表示，美元指數已經連漲七年，持續時間超過 80 年代的 6.4 年，以及 90 年代的 6.8 年，就算美國經濟衰退，美元指數卻不見下跌，多頭也應該提高警覺。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

ING 下調美元兌日圓至中性

原本看多美元兌日圓的荷蘭國際集團 (ING)，將此對貨幣交易下調至中性，主要基於日線圖顯示，美元兌日圓在 50 日均線 111.02 下方將吸引更多賣盤進場，下看至 109.2-108.3 區間。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

三菱日聯：中美重啟貿易談判改善風險情緒

法國興業銀行指出，美元貿易加權匯率目前正處於頭肩的關鍵位置，若完成右肩做頭，意位著美元觸及周期頂部，則美元兌歐元的走勢大為不妙；但若能突破高點，則將進一步延續 2011 年以來的長期漲勢。

東京三菱日聯銀行認為，歐元兌美元目前技術面已經轉向多方，而且過去一周，政治風險已被市場消化，中國和美國將重啟貿易談判，短期內也有望改善市場風險情緒，歐元兌美元有望回升至 1.1550 附近。

法國農業信貸銀行也認為，歐元兌美元跌勢已深，從目前所處的價位來看，歐元續跌的風險有限。