〈每日外資外匯觀點〉美元成了欺負弱小的「霸王」、大摩轉向做多歐元

美國總統川普發布推文，態度轉向對強勢美元沾沾自喜，吹噓投資人正在將資金轉向美元；美國財長努欽表示，若土耳其不釋放被扣押的美國牧師，將準備對土國進行更多制裁，使得週四歐元兌美元的漲幅大幅收斂。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Tempus Inc. 外匯分析師 Juan Perez 表示，從川普最新的推文來看，未必就能說是對強勢美元指引，只能說他注意到美元走勢及強勢美元的力量 ，並加以論述。

美銀美林報告中指出，美元近期在 G10 貨幣中獲利率居冠，靠強勁經濟數據支撐近期強勢上漲，同時擴大美元的套利需求，而套利需求又進一步推升美元走高。

在套利交易規模大增下，美銀美林分析，澳幣和紐幣的表現將較差，而紐幣的基本面情況更糟，澳幣兌紐幣仍將走高。

近期土耳其里拉崩跌，避險情緒高漲下，美元進一步漲升，德意志銀行宏觀策略師 Alan Ruskin 對此指出，現在美元成了一個欺負弱小的「霸王」，敲打著每一種能找到的弱勢貨幣。

麥格理策略師 Viktor Shvets 和 Perry Yeung 表示，如果未來土耳其實施資本管制，並拒絕償還部分外債，美元可能會快速升值。

大摩持倉轉向做多歐元兌美元

摩根士丹利表示，一旦美股轉為下跌，或是市場風險情緒下降，均有助於幫助歐元穩步走高。而歐元兌美元本周最低來到 1.13，從該行周四的持倉來看，已觸及該行的限價多單，在 1.1350 做多歐元兌美元，目標 1.1620，止損設在 1.1290。

大華銀行則看跌歐元兌美元，認為未來數日仍有進一步下跌空間，但不至跌至 1.185 支撐價位。

瑞信也建議，當歐元兌美元反彈至 1.1550-1.1580 時逢高做空，因為持續上漲的空間有限。除了義大利預算前景令人擔憂外，土耳其危機也可能再度衝擊歐洲資產。