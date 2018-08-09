超級牛市來襲 分析師看好：S&P 500在五個月內會飆高12%

《彭博社》報導，華爾街分析師大多看好景氣佳和企業獲利將推動下一波牛市，而 Canaccord Genuity 分析師 Tony Dwye 更大膽預估：今年年底 S&P500 將達到 3200 點，週三 (8 日) 美股 S&P 500 下跌 0.75 點以 2857.70 作收。

受油價下跌與貿易戰升溫影響，昨日 (8 日) 美股漲跌互見，S&P 500 指數來到自 1 月 26 日以來的相對歷史高位，其中科技類股以微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 提供最大上漲動能，各別揚升 0.56%、0.75% 和 0.44%。

本週 Dwye 寫給客戶的報告中表示，在股市上行階段任何的停頓都應該視為機會，毫無疑問，美中貿易戰以及美國 10 年期公債殖利率上升都可能帶動股價下跌，但投資人可以把握這些風險機會，逢低買進。

今年 1 月 26 日 S&P500 指數創歷史高點 2872.87 之後，2 月殖利率上升導致股價跌至 10% 回檔修正，此後該指數已穩步復甦，週三 (8 日) 來到每股 2,857.70 美元。

S&P500 指數 2 月暴跌後，開始進入盤整期。

Dwyer 看漲 S&P500 指數的關鍵因素為，不斷擴大企業獲利，以及增加消費者和企業的信心。然而，目前投資人喜憂參半，ㄧ方面擔憂貿易戰不可測因素，另ㄧ方面又受到聯準會 9 月可能再度升息的消息鼓舞。

在彭博社調查的分析師中，Dwyer 對 S&P 500 提出的平均目標是最高的，為 3,200 點。Dwye 認為，這波反彈漲勢將持續到明年，2019 年底上看 3,360 點，年增 5%。