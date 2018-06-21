長榮看Q3旺季運價有望調漲 海運獲利好壞看油價

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (21) 日召開股東常會，董事長張正鏞指出，全年營運最大的變數是油價，而下半年展望則是要觀察全球貿易氣氛好不好，所幸 6 月起歐洲線已較 5 月好、美國線裝載也不差，第 3 季旺季運價仍有機會調漲；預期進入明年後海運市場更為樂觀。

海運業者皆以高油價為最擔憂的因素，張正鏞說，燃油成本約占公司總成本 2 成，今年第 1 季每噸燃油成本已年增 17%、第 2 季年增 20% 來到每噸 380 美元，「油價真的是負擔重且不可預測」。

另一方面，張正鏞也提到，國際海事組織規定 2020 年 1 月將正式實施「0.5% 低硫油公約」，由於每噸高低硫油的價差 230-240 美元，而改裝脫硫器則需數百萬美元，勢必加重船東營運成本。

張正鏞指出，航商大致會有 3 種作法，包括拆掉不符硫排放標準的船、改用低硫燃料，或加裝去硫設備，會導致全球海運成本大增，屆時也將是貨櫃業的供給轉折，不排除加速老舊船拆解並大幅改善市場供需狀況。

長榮，今、明年有 11 艘 2 萬 TEU 的大船將交船營運，2020-2021 年還有 20 艘 1.1 萬 TEU 的新船，而 20 艘 2800 TEU 的近洋船已交 3 艘，今年預計交 13 艘，明年再交 4 艘。

長榮去年稅後純益 70.05 億元，每股純益 (EPS) 為 1.97 元，股東會通過配發現金股利 0.2 元、股票股利 0.5 元，合計 0.7 元，創 7 年來新高。