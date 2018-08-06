分析師：市場過度看空黃金 年底價格有望反彈至1370美元

近期黃金市場彌漫著看空情緒，有分析師認為，這意味黃金觸底反彈的時刻已近在眼前。

Metal Bulletin 貴金屬分析師 Boris Mikanikrezai 發文指出，現在黃金的市場情緒看起來過於悲觀，這是不可持續的，他相信反彈時機已到，年底金價將在「上升浪」帶動下，漲至 1370 美元。

這與當前市場走勢相反。現貨黃金價格在過去 6 個月內暴跌近 9%，上週五持續逼近每盎司 1200 美元。12 月 Comex 黃金期貨也在週五跌到 1 年新低，交易價格在 1222.90 美元附近。

Mikanikrezai 指出，儘管出現大跌，黃金仍是下半年最具彈性的交易選擇之一。

他認為，今年下半年金價與金礦類公司股價將強勁反彈，因為貴金屬市場的宏觀背景將更為樂觀。此外，市場過度看空也是預期反彈的證據。

據 CFTC 每週數據，管理基金帳戶 (managed-money accounts) 持有的黃金期貨淨空頭部位，由前一週的 26449 口增加至 36422 口。總空頭數量增加了 12447 口，遠高於多頭增加的 2474 口。

Mikanikrezai 認為，這些數據表明將出現逆轉，屆時會帶來黃金長期上揚。他估計，如果價格回歸均值，每盎司現貨黃金價格將增加 149 美元。這意味著，今年的黃金價格可能會達到每盎司 1374 美元，接近 13% 的上漲。

他表示，黃金的下挫與美元持續升值也有關係，但美元未來料漲幅有限，因為多頭投機部位如今水位已高，再往上的空間減少，將限制美元升值幅度。