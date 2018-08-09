〈分析〉黃金投資機會浮現？8大理由值得你開始關注金價

過去一段時間，黃金並不是個好的投資標的，金價本週已下探至每盎司 1204 美元。MoneyWeek 貴金屬評論員 Dominic Frisby 認為，跌至這個價位，進場的時機可能已經到來。他舉出了 8 個理由：

美元與黃金的走勢通常是負相關，當美元走強，黃金就疲軟，反之亦然。過去幾個月來，正是由於美元走強，死死壓住金價反彈的契機。但如果看美元指數圖表，將會發現，美元指數在 95 附近遇到強大阻力，美元可能下跌，也代表黃金有衝高的機會。

美元指數在 95 遇阻 (圖表取自 MoneyWeek)

Frisby 指出，這雖然不是決定性因素，但美元的走向，恐怕關係到黃金的命運。美元指數如果突破 95 關卡，那麼看多黃金最重要的理由消失，投資人先跑為宜。

2、黃金持倉報告

多年以來，黃金期貨持倉數據一直是非常有用的指標。商業交易者 (Commercial) 通常是比較「聰明」的下注參考，而大型投機者 (主要是避險基金) 就不那麼「聰明」，可做為反指標參考。

數據顯示，機構交易員黃金多頭部位處於去年 7 月以來的最低，當時金價由 1200 美元附近升至 1360 美元。在 2015-2016 年冬天，部位也呈類似的低點，而金價由 1050 美元漲至 1380 美元。

大型投機者如今的多頭部位，基本上已接近「投降」的水準，前次這種情況出現，就是上述的 2016 年 1 月。

3、季節性因素

黃金的季節性因素並不好掌握，不過每年 6-8 月常處在低點，尤其牛市期間更為明顯。現在金價處在 1 年低點附近，而 8 月只剩 3 週。由季節性角度來看，金價再下探的時間有限。當 9 月到來，印度將來到結婚旺季，而實物黃金需求大增常能刺激金價。

4、全球最大黃金 ETF(GLD) 的庫存量

GLD 是少數幾家購買黃金的機構，特別是在美國，因此監控其庫存情況，有助交易決策，目前，其庫存黃金為 787 噸，屬於低庫存。前次在這個水位的時間為 2017 年夏季，隨後金價自 1200 美元升至 1360 美元。更早的一次是 2016 年年初，當時的庫存更少，金價的反彈更強。

5、黃金類股與金價比

通常，在熊市的時候，黃金類股和金價的比率傾向下跌，並在牛市的時候上漲。當這個數字上升時，其實就代表礦商的表現要好過黃金，這是個先行指標，說明市場相信金價低只是短期現象，不影響礦商長期的獲利能力。

6、1200 美元的技術支撐

圖表顯示，過去兩年金價下跌時，在 1200 美元附近均有強力支撐。

金價不易跌破 1200 美元 (圖表取自 MoneyWeek)

7、通膨預期

黃金是傳統對抗通膨的避險工具，如果預期通膨提高，投資人常選擇買進黃金避險。 ProShares 通脹 ETF 上個月持續上漲，但金價卻下跌，這並不正常。如果通膨預期不變，金價可能最終回歸常見模式，隨通膨上漲。

8、逢低買入者正進入市場

黃金經銷商 Sharps Pixley 的 Ross Norman 指出，許多交易員表明，今年實體黃金市場的交易量約較去年減了 40%。但與此同時，撿便宜的黃金獵人開始進入市場，最終可能帶來金價揚升。