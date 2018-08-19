〈觀察〉金管會6招衝IPO家數意義何在 300檔殭屍股更是台股隱憂

台股今 (2018) 年一度出現企業頻頻下市櫃及台商赴 A 股上市兩大風潮，不過，近期傳出隨著中美貿易戰擴大，台商赴 A 股上市已有所降溫，此讓金管會信心大增，祭出 6 招擴大資本市場，力拚今年全年上市櫃及興櫃 IPO 百家的目標，不過，衝 IPO 家數難道就是健全資本市場？尤其台灣到去年底有 1647 家上市櫃公司，其中超過 300 檔「殭屍股」，不僅長年虧損且幾無成交量，更值得主管機關關切。

國際私募基金集團 KKR 在 7 月下旬收購台灣上市公司榮化，統計今年以來下市櫃企業包含：日月光、矽品、美磊、君耀 - KY、商店街等，一度被外界解讀為台股掀起下市櫃潮。

此外，隨著鴻海旗下工業富聯挾著短短 36 天就通過中國官方審批，6 月 8 日順利在 A 股掛牌的氣勢帶動下，讓許多台商羨慕不已，台商赴陸掛牌也曾很夯，自鴻海 FII 在 A 股掛牌後，聯電大陸子公司和艦、南僑等也接連申請 A 股上市，據金管會統計，還有巨大機械、臻鼎 KY、榮成，都規劃進軍 A 股。

不過，近期傳出台商赴 A 股上市已有所降溫，台商擔心中美貿易戰可能惡化成金融戰，除了可能不利原本「大陸生產、出口海外」的營運模式，加上目前中國證監會嚴格審查 IPO，今年迄今通過首發申請的過會率只有 5 成，均打擊了台商申請 A 股的意願。

金管會為擴大台股資本市場，有 6 大策略包擴：推動大型無獲利公司來台掛牌的多元上市櫃方案；縮短上市櫃審查時程；放寬陸資可直接投資第一上市櫃公司，惟上限不得超過 3 成；建議經濟部鬆綁外國企業來台第一上市櫃內部人投資大陸限額；持續督促證交所與櫃買中心海外招商；庫藏股轉讓給員工期間從 3 年延長到 5 年等。

從金管會的 6 大策略來看，超過一半是希望吸引企業上市櫃的誘因，也就是要衝 IPO 家數的目標，金管會訂下今年全年上市櫃及興櫃 IPO 要達百家。

但是，衝 IPO 家數難道就是健全資本市場？統計至 2017 年底為止，虧損上市櫃企業高達 352 家，占全體上市櫃公司的 21.4%，虧損公司總市值達 356 億美元、占比 3.2%。這三百多家虧損企業以小型科技股居多，占 53%，其次為傳產和消費品產業，這些虧損公司的股票幾乎無成交量可言，市場又稱為「殭屍股」，台股常態性的「殭屍股」多達超過 300 家，已形成公司治理隱憂。

從宏觀的角度來看，6 招擴大資本市場的多元上市櫃方案作法，充其量只能算治標，但「殭屍股」橫行台股，凸顯出台灣產業結構空洞化、企業投資意願低落、及新創事業稀少等結構性問題，如果企業沒有基本面當後盾而不吸金，就算有再多企業上市櫃也是徒勞，主管機關更該思考如何幫助產業強化結構，減少殭屍股，才是台灣資本市場健全更重要的關鍵。