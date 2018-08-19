DRAM價格Q3漲幅明顯收斂 二因素預期Q4價格高峰將至

DRAM 去年市況轉佳，市場供不應求的狀態持續到今年第 2 季，帶動整體 DRAM 報價走揚，原先市場預期，第 3 季進入傳統需求旺季後，DRAM 市況可望持續暢旺，但從目前的合約價來看，漲幅已較第 2 季大幅收斂，顯示市場需求已不如預期熱絡，第 4 季更將受到需求成長有限、供給端產能集中在下半年開出影響，DRAM 價格高峰將至，可能終結連 9 季上揚態勢。

在今年 7 月的法說會上，南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛也指出，第 3 季 DRAM 市況仍持穩，惟 DDR4 受 PC 市場需求減少影響，價格預期將下滑，DDR3 則相對有撐，整體南亞科第 3 季產品平均售價可望持平第 2 季。

研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 也指出，以第 3 季價格來看，產品屬性類似的 PC DRAM 與伺服器記憶體季漲幅均僅 1 至 2%；行動式記憶體與利基型記憶體價格持平；繪圖用記憶體已開始跌價。且現貨市場價格今年初起一路下滑，6 月底正式低於合約價，預告 DRAM 整體價格即將走弱的可能性趨高。

展望第 4 季，在今年 4 月的法說會上，李培瑛就曾表示，第 4 季將受到韓廠可能開出新產能影響，若其增加的產能與市場需求類似，產品價格在第 4 季後就可望維持穩定，售價漲跌波動也將相對縮小。而從目前 DRAMeXchange 調查公布的市場價格預估值看來，第 4 季價格一如南亞科先前預期，難再有顯著漲幅。

針對第 4 季 DRAM 價格走勢，DRAMeXchange 日前發佈的最新調查指出，在需求端成長有限、供給端產能集中在下半年開出，加上現貨價持續走跌下，第 4 季 DRAM 合約價恐難持續大幅走揚，整體 DRAM 價格高峰已到來，價格向下走弱的可能性逐漸攀高。

從各記憶體類別價格來看，DRAMeXchange 對第 4 季 PC DRAM 價格預期最樂觀，預估將持平或小幅下滑；伺服器記憶體有較高機會持平開出，但也不排除下修可能；行動型記憶體合約價有機會持平或反轉，價格將落在持平到下跌 2% 的區間；利基型記憶體第 4 季合約價反轉向下機會升高，DDR4 跌幅恐較 DDR3 明顯。