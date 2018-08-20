委內瑞拉大混亂：薪資調漲3000% 總統宣簿貨幣貶值95% 

在委內瑞拉總統馬杜羅 Nicolas Maduro 將最低工資提高 60 倍後，週六的店主們又面臨著一個令人痛苦的決定：關閉商店或提高商品售價，導致業務下滑。

在一系列震驚許多委內瑞拉人的全面公告中，社會主義者馬杜羅週五 (17 日) 下令了一系列措施來防止該國經濟失控。

馬杜羅將貨幣貶值 95%，並將委內瑞拉貨幣，玻利瓦 (bolivar)，與政府所建立的石油加密貨幣 Petro 做掛鉤，並增加了稅率。

其貨幣嚴重貶值，據週日 (19 日) 的《dolartoday》非官方貨幣數據顯示，去年底 1 美元可兌 8 萬玻利瓦，目前 1 美元卻能兌 592 萬玻利瓦 (Bolivar，委內瑞拉幣)。

委內瑞拉貨幣兌 1 美元 / 圖：dolartoday

據了解，1 Petro 目前的市價約 60 美元，可兌 3600 元主權玻利瓦。為了抵抗通膨及黑市，委國週六提到將開設 300 間匯率商店。

由於惡性通貨膨脹，政府設定的價格天花板，使麵粉到尿布的商品價格令店主們及民眾陷入困境。許多商店週六 (18 日) 關閉。

此外，馬杜羅也將奢侈稅從原本的 12% 提升至 16%，而金融交易稅將落到 0% 至 2% 之間。

經濟學家警告說，一些公司會陷入困境，無法承受月度最低工資從 300 萬玻利瓦到 1.8 億玻利瓦，或大約 0.5 美元到 30 美元的大幅薪資調漲。這可能會增加失業率，並進一步加劇大規模移民，使鄰近的南美國家不堪重負。

為了緩解這一措施，政府宣布將為中小型公司提供 3 個月的工資增長成本。然而，他沒有提供細節，而目前尚不清楚缺乏現金的政府如何承擔此巨額的支出。同時，目前處於混亂的政府是否具備按時支付工資的後勤能力也是一大問題。

經濟學家 Luis Oliveros 表示，目前這種情況下最低工資為 1.8 億玻利瓦，意味著成千上萬家企業倒閉，及許多人失業。

目前委內瑞拉已有 60 億美元的債務違約風險，並有一次未按時還款。