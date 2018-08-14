紐約匯市—里拉崩跌 抬升避險貨幣買氣 美元日圓瑞朗漲 EM貨幣受挫

週一 (13 日) 交易，土耳其貨幣危機延燒，里拉仍背負沉重壓力，避險需求推升美元和其他避險貨幣。

週一里拉兌美元再次跌至歷史低點，在上週連番跌破 5、6 後，週一貫破 7，貶至 7.088 里拉兌 1 美元，較上週五 6.2475 的水準再往下墜，根據 Dow Jones Data Group，上週里拉兌美元跌幅達 16%。

雖然里拉整個夏季一直盤旋在歷史低點，但上週五在報導稱 ECB 擔心土耳其問題蔓延開來，以及美國川普總統再次以關稅威脅土耳其後，上週五里拉崩跌。土美兩國也因土耳其居留一位美國牧師產生外交爭執，使兩國關係緊張。

雖說貨幣貶值有利提升國出口貨品在全球市場的競爭力，但貨幣若敗壞的問題就嚴重許多。一如許多新興經濟體，土耳其十分仰賴國外借款，倘若里拉貶值，以外幣清償借款的成本就會提高許多。此外，土耳其通膨高達兩位數，政府又反對升息，但許多經濟學家認為，若要阻止里拉續貶，持續升息是少數可用的方法之一。

土耳其央行週一表示，會提供銀行所有需要的流動性。

里拉遭拋售的衝擊也將震撼全球股市，因為投資者會評估銀行對土耳其資產的曝險程度。

具有避險性質的貨幣如瑞朗和日圓週一都因而走強。上週五首次登上 14 個月高點的美元，週一早盤又再創新高，但隨後逆轉吐出多數漲幅，市場參與者認為這是投資者獲利了結。

ICE 美元指數上升 0.1% 至 96.418，上週漲幅 1.3%。週一整個交易日均站在 96 重要關卡之上。

投資者也將焦點轉向歐元兌美元，歐元自上週五 1.1412 美元下降至 1.1387 美元。

MSCI 世界股價指數下降至一個月低點。週一早盤，歐元兌日圓觸及 125.15，為 5 月 30 日以來最低點，之後回升至 126.31 日圓。歐元兌瑞朗貶至 1.1285 瑞朗，觸及 1 年低點。

Jefferies 外匯總監 Brad Bechtel 表示，「歐元跌破關鍵水準 1.15，下一個技術關卡是 1.1370，如果再摜破，底部就會敞開了。」

「在這市場上，你真的要想買的是美元、日圓和瑞朗，如果這種避險買氣持續下去，歐元就會繼續承壓。」

整個新興市場，南非幣蘭特和墨西哥披索 (均為受歡迎的新興市場投資標的)、阿根廷披索和印度盧比均背負最多壓力。

蘭特跌至 11 月以來最低點，1 美元兌 14.5612 蘭特，上周五為 14.0760 蘭特。

1 美元兌 19.2086 墨西哥披索，也自上週五的 18.9109 披索再上升，墨西哥披索觸及一個月低點。根據 FactSet，美元兌阿根廷披索上升 2.5% 至 29.9460 披索，站上歷史新高；美元兌印度盧比上升 1.4% 至 70.0900 盧比，一樣是歷史新高。