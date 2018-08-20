美國：保存原油庫存不再是經濟要求

美國總統川普政府在一項重大的新政策聲明中宣稱，保存原油不再是美國的經濟要求，這一政策聲明可能會將政府數十年的節油及其他保護計劃解放。

上個月發布的一份備忘錄概述了這一立場，以支持政府放寬燃油里程標準的建議。政府本月在網上發布了備忘錄並未收到民眾的大力支持。

美國能源部提到，天然氣和其他石油替代品的增長減少了對進口石油的需求，這反過來又影響了國家節約能源的需求。在引用了 10 年之久的水力壓裂革命，揭開了美國頁岩油儲量，使美國比過去更靈活，無須小心翼翼的使用石油資源。

圖：美國白宮截圖

有了備忘錄，政府正在正式挑戰舊有的石油保護意識。川普更是質疑氣候變遷的存在，認為美國應是一個能源支配國，並呼籲放鬆石油、天然氣、和煤炭的繁瑣監管，包括廢除奧巴馬政府的清潔能源計劃。

儘管石油供應增加，但政府仍然認為需要「明智地使用能源」，但能源部並未對此詳細說明。

就在 10 年前，即 2008 年夏季，油價達到每桶 147 美元的高水位，並打擊了全球經濟。原油價格目前落在 65 美元水位。

此外，美國正在與俄羅斯爭奪全球第一的石油生產國稱號。由於水平鑽井和水力壓裂技術的飛躍，美國的石油產量在今年夏天創下歷史新高。

目前的行政管理建議包括在 2020 年之後凍結汽車和輕型卡車的里程標準建議，有望提升，而非降低，汽車的每公里油耗。美國政府表示，該提案最終將使美國每日的石油消耗量增加 50 萬桶。

美國環保署 EPA 的空氣與輻射辦公室助理行政長 Bill Wehrum 對於電動汽車不屑一顧，認為此較年輕的行業沒有什麼民眾願意購買它。