灣仔/銅鑼灣寫字樓單月租金升幅3年最高

仲量聯行今天公布的8月《香港地產市場觀察》報告指出，7月灣仔/銅鑼灣甲級寫字樓租金按月上升1.5%，升幅為過去3年內最高。租金錄得顯著升幅主要是因區內甲級寫字樓空置率跌至1.6%的歷史新低。

灣仔/銅鑼灣甲級寫字樓平均租金於上月升至每平方呎68.7港元；尖沙咀廣東道一帶的寫字樓組合按月上升1.3%，帶動區內寫字樓平均呎租按月上升1%至51.5港元。整體寫字樓租金升勢持續，上月按月上升0.8%。

受銀行及金融業擴張需求所推動，中環新租賃成交量按月大升109%。其中一宗矚目成交為東英金融承租中環交易廣場一期13,900平方呎樓面；香港交易所則承租交易廣場二期13,000平方呎樓面，兩宗均屬同廈擴充租賃成交。

仲量聯行商業部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示：「中環以外的租賃活動上月也保持活躍，主要受遷離核心商業區的需求所帶動，令整體市場上月錄得共250,700平方呎的總吸納量。由於中環寫字樓租金高昂，加上中環中心業權變更及和記大廈重建，帶來一批租務需求，租戶轉移往黃竹坑及鰂魚涌新建的商廈物色寫字樓。」

仲量聯行研究部主管馬安平指出：「儘管美國及中國的貿易戰逐漸升級，香港樓市升勢持續。商用物業方面，租戶及投資者對商用物業的需求依然；零售業持續復甦，7月零售數字已連續5個月錄得增長。住宅市場方面，縱使經濟前景存在不明朗因素，買家仍然保持樂觀。貨倉相信是最受貿易戰影響的市場，目前租賃需求仍然穩定，部分第三方物流的公司於7月擴充在港業務。總括而言，我們相信今年香港樓市將仍會保持高位，但下半年價格升幅將放緩。」

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