銀行同業對境外資金拆放受限 離岸人民幣市場流動性收緊

央行近日釋放維穩信號，離岸人民幣市場這兩天應聲上漲。

17日，離岸人民幣一度飆升至6.8495。截至發稿，在岸、離岸人民幣對美元匯率分別穩定在6.88、6.86左右。

離岸市場流動性收緊

16日，據市場人士透露，中國人民銀行上海總部通知，鑒於近期離岸人民幣價格波動較大，從即日起，上海自貿區分賬核算單元（FTU）三個凈流出公式暫不執行，各銀行不得通過同業往來賬戶向境外存放或拆放人民幣資金，同時不得影響實體經濟真實的跨境資金收付需求。

引起風雲變幻的FTU究竟為何物？根據相關規定，上海地區的金融機構可以通過建立FTU，為開立自由貿易賬戶的區內主體提供經常項目、直接投資和符合規定的投融資創新相關等業務的金融服務，以及按準入前國民待遇原則為境外機構提供的相關金融服務。

近期美元強勢上漲、新興市場波動以及覆雜的國際貿易環境，引發很多機構和投資者在離岸市場大量拋售人民幣，形成了離岸人民幣貶值的壓力，導致其波動過大，進而影響在岸人民幣匯率。

市場分析人士接受上證報采訪時表示，人民銀行此舉限制了銀行同業向境外拆放資金，意在收緊離岸人民幣流動性，增加做空資金成本。“這個信號釋放很明確，國際上的離岸人民幣操作頭寸的反應很快，央行擋住人民幣資金外流後，匯率波動應該也會明顯下降。”

“高峰時，離岸市場有接近一萬億人民幣，現在大概只有三四千億，盤子並不大。”另一市場分析人士稱，離岸市場已有一定程度的萎縮，因此一旦出現信號，市場就會迅速給出反應。

經過此輪操作，離岸人民幣Hibor的顯著上行反映出流動性收緊的態勢。17日，7天離岸人民幣Hibor上漲117個基點，創2017年11月22日以來最大漲幅；一年Hibor上漲55個基點，創2016年12月以來最大漲幅。

東方證券首席經濟學家邵宇表示，這樣一來，人民幣對外資本流動的源頭被切斷，離岸市場獲得人民幣的渠道縮窄，能夠用來拋售的人民幣將減少，資金成本擡升抑制住人民幣匯率的走低。

人民幣將處在“防守區域”

為應對人民幣匯率快速下挫，央行已在短期內兩次出手維穩匯率。邵宇表示，人民銀行此前調高遠期售匯風險準備金率對在岸人民幣匯率影響較大，而此次人民銀行限制了銀行同業向境外拆放資金，更多意在調控離岸人民幣的價格。

針對下一階段的匯率走勢，邵宇認為，如果美國在9月加息、土耳其局勢導致歐元再次走弱等，會共同對美元產生一個較為明顯的上行動力，包括中國在內的新興市場貨幣將受到一定沖擊，但中國穩健的經濟基本面會對匯率形成支撐。

“人民銀行近期工作具有指向性，短期而言具有較密集的防守區域，保衛人民幣匯率在6.8-7之間。”邵宇預期，接下來人民銀行有可能會采取一些技術手段，比如在價格裏加入逆周期因子等來抑制人民幣大幅波動。

一直以來，人民幣匯率變化受外匯市場供求關系的影響較大。17日，國家外匯管理局新聞發言人就近期跨境資金流動情況回答記者提問時表示，我國外匯市場供求保持總體穩定，對外開放政策效果持續顯現，7月份境外資本繼續流入，企業以及個人購匯保持穩定。

招商銀行首席經濟學家丁安華分析稱，下半年國際資本流入的形勢有望持續，將對人民幣匯率形成支撐。

來源：上海證券報 作者：張驕

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