大摩今年第三度調低港股目標

摩根士丹利今年第三度調低港股目標，最新把明年6月的恒指目標，由原來的27200點削至25900點，相當於預測市盈率10.5倍；國指目標由10700點削至9990點，相當於預測市盈率7.2倍。該行這次亦調低A股及多項MSCI指數目標，滬深300指數目標由3500點削至3050點。

大摩解釋，亞洲新興市場宏觀環境及企業盈利前景持續惡化，關注因素包括人民幣貶值；全球採購經理指數（PMI）及銅價走弱；中國自由流動性指標惡化；土耳其貨幣危機；新興市場股票基金再出現大舉走資；騰訊業績遜預期等。

瑞士寶盛銀行執行董事周雯玲表示，港股反彈力度不強，而且市場對中美談判成果未有很大期望。她提到，港股業績高峰期將至，若出現業績「走樣」，容易造成股價波動。

富瑞發表資金流報告顯示，港股基金在最近一周重新錄得淨流入，截至8月15日的一周，港股基金淨買盤1200萬美元（約9360萬港元），結束此前兩周淨流出的走勢。

來源：信報

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