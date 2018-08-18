熱門股─亞泥價量齊揚 周線連7紅攀7年高點

亞泥 (1102-TW) 上半年獲利亮眼，已超越去年全年，今年獲利可望寫下歷史新高，7 月以來股價表現強勢，一路往上走高，受惠基本面題材，吸引外資買盤進駐，統計近 20 個交易日累計買超 66164 張，周五量價齊揚收在 44.25 元，漲幅 3.38%，攀上 2011 年 8 月以來近 7 年新高，周線連 7 紅。

亞泥目前包括長江中下游的四川、湖北、江西一帶水泥供給呈現吃緊情況，不排除未來將調高價格，法人看好第 3 季淡季不淡，第 4 季旺季，水泥價格有機會再往上調漲，法人預估，亞泥今年營收年增率可望達 2-3 成，全年 EPS 挑戰 3 元，寫下歷史新高。

亞泥第 2 季毛利率衝高到 26.74%，季增 8.07 個百分點，年增 11.13 個百分點，稅後純益 43.29 億元，季增 128.2%，年增 167.88%，每股純益 1.38 元；上半年稅後純益 62.26 億元，年增 236.17%，每股純益 1.98 元，上半年獲利已超過去年全年 1.74 元，寫同期歷史新高。

水泥股為近期資金進駐指標族群，亞泥更是外資買超標的， 5 日線、月線、季線、半年線趨勢上揚，股價沿著 5 日線往上攀升，在業績題材支撐下，多頭買盤踴躍，短線有機會穩健上攻。