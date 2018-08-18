騰訊(00700-HK)ADR9.39元 有力向350進發？

美股收市上漲，刺激港股ADR指數升309點，收報27522點，升1.12%。
騰訊控股(00700-HK)昨日在香港交易所收市反彈3.5%，收報337元，但全周累跌9.55%，市值蒸發3389.8億元。踏入ADR交易時段，走勢續強，ADR收報346.39元，較港收市升9.39元。若「北水」的資金重來，股價有力向350進發嗎？
匯豐控股(00005-HK)ADR收報70.52元，較港收市升0.42元；內銀股亦靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.85元，較港收市升0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.66元，較港收市升0.04元。
港交所(00388-HK)ADR收報233元，較港收市升3元；中人壽(02628-HK)ADR收報18.63元，較港收市升0.19元。
國際油價升，中海油(00883-HK)ADR收報12.13元，較港收市升0.15元；中石油(00857-HK)ADR收報5.75元，較港收市升4仙；中石化(00386-HK)ADR收報7.29元，較港收市升0.08元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.11元，較港收市升0.81元；聯通(00762-HK)ADR收報9.11元，較港收市升0.13元；中電信(00728-HK)ADR收報3.62元，較港收市升0.07元。
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