歐股盤前─美中將重啟貿易磋商 歐洲Stoxx 50期指上漲0.24%

美中兩國將於 8 月下旬，重啟貿易磋商；今 (17) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.24%。

台北時間週五下午 2 點 14 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.24%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.14%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.05%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.18%。

美中雙方預計於 8 月下旬，進行新一輪貿易磋商，加上企業財報表現亮眼，昨日美股收高。

週四道瓊工業指數收漲 396.32 點 (1.58%)，至 25558.73 點；標普 500 指數收漲 22.32 點 (0.79%)，至 2840.69 點；那斯達克指數收漲 32.41 點 (0.42%)，至 7806.52 點。

中國商務部週四上午透過官方微信帳號表示，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，應美方邀請，預計於 8 月下旬率團訪美，與美國財政部次長 David Malpass，進行貿易磋商。

當日稍晚，白宮首席經濟顧問庫德洛證實，美中雙方將重啟貿易磋商。

另一方面，美國與土耳其之間的緊張情勢，持續加劇；美國財政部長梅努欽日前指出，若土國拒絕釋放遭非法拘留的美國牧師，美方將祭出更多制裁。

上述消息一出，里拉漲幅收斂，美元跌幅縮小。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週五上午 10 點，公布通膨數據。