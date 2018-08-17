港股升113點U+A0 騰訊終止5連跌彈3.4%

人民幣報復式反彈，加上中美重啟貿易談判，重建市場信心。港股8月17日早上開市隨外圍反彈，高開288.51點，然而瞬即升至全日高位27450.84點時，逼近27,500點前見阻力，其後升幅有所收窄。於下午14:47左右跌至全日低位27101.1點，上下波幅349.74點。恒生指數收市報27213.41點，升113.35點或0.42%，成交金額1003億港元，成交活躍。
國企指數收市報10513.83點，升34.15點或0.33%。
於下午15:55，8月恒生指數期貨報27111點，升67點，未平倉合約11.8萬張。
9月恒生指數期貨報27024點，升63點，未平倉合約近1.9萬張。
股王騰訊(00700-HK)連跌5個交易後，終見反彈。開市已較昨日高開9.2港元至335港元，於下午約13:30見全日高位338.8港元，收市報337港元，升11.2港元或3.4%，成交金額高達143.55億港元。騰訊公佈二季度業績後，大行紛紛調低對騰訊的目標價，瑞信報告亦由原來的496港元下調至470港元。
東方海外(00316-HK)今天中午復牌後，躍升為第二大成交金額股只，成交額高達42.55億港元，惟股價爆跌13.75港元或16.6%，收市報68.8港元。復牌後股價已較停牌前82.55港元低開2.15港元，隨後跌勢加劇，最低見68港元，跌14.55港元或17.6%。東方海外今天中午復牌。東方海外公佈已獲中遠海運(01919-HK)完成出售8464萬股或13.53%東方海外股份，以恢復公眾持股量25%的最低要求。
今天輪到醫藥板塊重挫。中國生物製藥(01177-HK)收市報9港元，跌0.36港元或3.8%；石藥集團(01093-HK)收市報17.62港元，跌0.88港元或4.8%；藥明生物(02269-HK)收市報62.5港元，跌5.95港元或8.7%。政治局常務委員會昨日召開會議，商議吉林長春長生問題疫苗案，並就疫苗案嚴懲違法犯罪行，對逾40名黨政幹部處分，包括對分管吉林省食品藥品監管工作的吉林省副省長金育輝予以免職；並依職權沒收長春長生公司所有違法所得，並處最高罰款。
聯想集團(00992-HK)再次大反彈。收市報4.9港元，升0.3港元或6.5%。聯想6月底止季度業績，終見扭虧賺7,700萬美元，較市場預期為佳。集團主席及行政總裁楊元慶表示，已經「轉過業務拐點」，相信未來幾個季度的業績會持續見到改善。聯想股價自8月7日以來，已持續上揚，至今累計增長16.4%。
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