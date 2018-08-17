樓價反覆向上 CCL續創新高將延至中秋節前後

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府公佈六招新房策後，樓價走勢由連升轉為反覆向升。三大整體指數結束連升7周的局面，近5周三升二跌，期間CCL三次創新高，CCL Mass及CCL(中小型單位)有兩次創新高。預期樓價反覆向上將會延續，相信9月份中秋節前後CCL的走勢才有機會出現較明顯的轉變。

新房策推出後，三大整體樓價指數的升幅明顯收窄。近5周計，CCL累升0.49%，CCL Mass升0.21%，CCL(中小型單位)升0.29%。升幅比早前連升7周為少，CCL當時累升3.73%，CCL Mass升4.49%，CCL(中小型單位)升4.29%。

中原城市領先指數CCL最新報188.64點，創歷史新高，按周升0.15%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.08點，為歷史次高，按周升0.28%。CCL(中小型單位)報189.02點，為歷史次高，按周升0.25%。

CCL(大型單位)報186.69點，按周跌0.40%。近5周CCL(大型單位)三升二跌，累升1.60%，升幅比之前7周的0.87%為大。豪宅樓價逐步迫近歷史高位，等待向上突破的機會。

本周四區樓價三升一跌。新界東CCL_Mass報206.36點，創歷史新高，按周升0.75%。九龍CCL_Mass報185.84點，創歷史新高，按周升0.52%。港島CCL_Mass報193.89點，按周升0.48%。新界西CCL_Mass報173.58點，按周跌0.66%，指數連續2周創新高後回軟2周。

今天(2018年8月17日)公佈的指數，根據2018年8月6日至8月12日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成的交易是在2018年7月23日至7月29日簽臨時買賣合約，即財政預算案後第二十二周的市況。8月15日油塘高超道住宅地皮售出，對香港樓市的影響將於9月上旬公佈的CCL開始反映。

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