風向又變了 貿易戰+中國嚴審IPO 台商赴陸掛牌意願大減

先前在鴻海旗下工業富聯 (FII) 迅速在中國 A 股掛牌後，國內多家企業也接連申請在 A 股上市。但隨著中美貿易戰升溫、中國對企業首次公開募股 (IPO) 審核越來越嚴格，近期大陸台商申請赴陸掛牌意願已逐漸降溫，回台灣或轉到香港掛牌的意願則有所增加。

隨著鴻海旗下工業富聯挾著短短 36 天就通過中國官方審批，6 月 8 日順利在 A 股掛牌的氣勢帶動下，讓許多台商羨慕不已，一度掀起赴陸掛牌熱潮。只不過，才過了短短幾個月，風向卻有 180 度大轉變。

路透報導，勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長洪國田表示，台商擔心中美貿易戰可能惡化成金融戰，除了可能不利原本「大陸生產、出口海外」的運模式，加上目前中國證監會嚴格審查 IPO，今年迄今通過首發申請的過會率只有五成，許多台商自知規模不如鴻海般龐大，斤兩不足想通過更是不容易。

自鴻海 FII 在 A 股掛牌後，聯電大陸子公司和艦、南僑等也接連申請 A 股上市，據金管會統計，還有巨大機械、臻鼎 KY、榮成，都規劃進軍 A 股。

目前中國 IPO 審查漸趨嚴格，唯先前證監會發行部針對生物科技、雲計算、人工智慧與高端製造四大行業的獨角獸公司申請上市，可以放寬對獲利要求，還能即報即審，跳過目前 A 股 IPO 仍大排長龍的情況，也顯示中國向新經濟靠攏的決心，這回工業富聯快速上市，走的就是即報即審的特殊通道。

洪國田也指出，很多客戶發現回台灣掛 F 股比在大陸掛 A 股容易。為了鼓勵台商回台上市，近來台灣證券交易所配合金管會擬訂六大措施，包括推動多元上市條件、上市審查期間從 8 週縮短為 6 週、放寬陸資投資第一上市公司、放寬第一上市公司本國籍董監事投資大陸限額、延長庫藏股轉讓給員工的年限從 3 年延長為 5 年、放寬員工認股憑證給與對象擴及非全職員工等措施，以排除台商回台上市的障礙。

在大陸審查趨嚴，台灣積極放寬的兩大對比之下，洪國田樂觀看待今、明兩年企業申請台股上市櫃的動能，預計今年上市、櫃總掛牌家數可望超過 60 家，加上證交所與櫃買中心態度積極，看好明年也該也會和今年差不多。