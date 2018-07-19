吸引台商回台掛牌力抗出走潮 證交所祭六大措施

因應台商赴 A 股上市影響，證交所配合金管會擬訂六大措施，包括推動多元上市條件、上市審查期間從 8 週縮短為 6 週、放寬陸資投資第一上市公司、放寬第一上市公司本國籍董監事投資大陸限額、延長庫藏股轉讓給員工的年限從 3 年延長為 5 年、放寬員工認股憑證給與對象擴及非全職員工等措施，以排除台商回台上市的障礙。

近期台商赴 A 股上市，受到市場關注，證交所今 (19) 日表示，日前主動前往中國大陸重慶市辦理招商說明會，為台商釋疑，且為了推動台商企業回台上市，今年 3 月起已陸續赴中國大陸福建福州、新加坡、馬來西亞、越南及泰國曼谷等地辦理招商說明會並拜訪台商企業。

證交所副總經理陳麗卿表示，第一上市公司營運地在中國大陸者占八成以上，顯示中國大陸仍是第一上市公司最大來源地，為了吸引台商回台上市，證交所已配合金管會擬訂六大措施。

包括推動多元上市條件、上市審查期間從 8 週縮短為 6 週、放寬陸資投資第一上市公司、放寬第一上市公司本國籍董監事投資大陸限額、延長庫藏股轉讓給員工的年限從 3 年延長為 5 年、放寬員工認股憑證給與對象擴及非全職員工等措施，以排除台商回台上市障礙，擴大台灣資本市場規模。

根據證交所統計，截至今 (2018) 年 6 月底為止，已有 70 家第一上市公司在台掛牌，且今年迄今已有 6 家送件申請上市。

以上市後表現來看，證交所表示，外國企業持續受投資人青睞，2017 年全體第一上市公司平均本益比為 19.60 倍，全年週轉率為 225.69%，2018 年截至 6 月底週轉率高達 107.49%，流動性佳。