為吸引台商回台掛牌 陸資可直接投資第一上市櫃公司

我國去 (2017) 年度 IPO 家數較前年減少，加上近期大陸及香港證券市場針對特定產業放寬初次上市審查規定，使我國上市櫃公司已有 5 家赴大陸掛牌，金管會將為吸引台商回台掛牌及籌資，將放寬陸資和台籍股東投資限制、允許陸資可以直接投資第一上市櫃公司，以提升台商回台掛牌的誘因，整體來說，目標希望 2 年內股市新增百檔掛牌。

自鴻海 FII 在 A 股掛牌後，聯電大陸子公司和艦、南僑等也接連申請 A 股上市，據金管會統計，還有巨大機械、臻鼎 KY、榮成，都規劃進軍 A 股。

金管會表示，近期證交所及櫃買中心已增訂大型無獲利企業上市櫃條件、增設電子商務產業上櫃掛牌類別及縮短 IPO 審查時程至 6 週等多項強化資本市場措施，營造最適上市櫃環境。

金管會進一步指出，還將努力行銷台灣資本市場的優勢，台灣資本市場具政策法規透明、上市櫃審查時程明確具效率、中小企業能見度 高、相關產業鏈完整且現金股利殖利率高、企業再籌資容易方式多樣、推動公司治理藍圖等優勢，為了讓台灣資本市場更為外界所知，將持續積極赴海內外宣揚，以招商引資，預計 2 年內股市新增百檔掛牌。

為了協助台商回台掛牌及籌資，金管會特別設置專責服務窗口，提供台商回台掛牌一站式完整服務，除了強化與會計師及承銷商合作外，並將進一步擴大與金融機構海外分支機構及相關產業技術單位 (如工研院及資策會等) 合作，以提供海外台商一站式完整服務。

此外，依據經濟部現行規定，要求第一上市櫃及外國興櫃公司本國籍董事、監察人、經理人及大股東等需按持股比例設算個人投資大陸金額，並納入個人每年 500 萬美元限額控管，限縮了這些公司的再籌資管道，及潛在台商回台上市櫃的意願，因此，金管會建議經濟部修正相關規範，排除投資限額限制。

同時，考量第一上市櫃公司在台掛牌後，仍有引進陸資為策略性投資人參與直接投資的需求，因此推動陸資在持股總額不得逾已發行股份總數 30%，且不具控制力的限制下，允許陸資可以以參與私募、現 金增資 (洽特定人認購)、合併、收購或股份轉換等方式，直接投資第一上市櫃公司而取得增發的股票，並由證交所及櫃買中心進行審查及後續陸資限額控管。