印度城市化僅三成 五年內打造100個智慧城

文╱ 林讓均

據估計，未來七年之內，將有 3 億人將從印度農村遷移至都市居住。印度官方也將砸下 300 億美元打造 100 個智慧城市，各國紛紛搶食建設大餅，台商又該如何布局卡位？

印度正在高速發展的道路上。大規模的城鎮建設是帶動發展的原動力之一。

「最迫切的就是發展現代化城鎮，才能容納更多遷移人口！」Invest India 總經理暨執行長巴格拉（Deepak Bagla）表示，未來七年，將有 3 億人、大約一個美國人口，將從印度的鄉下，遷徙到印度的城市。

面對這波地表最大規模的移民潮，印度政府已於 2015 年提出「智慧城市任務（Smart City Mission）」，將在 2022 年前在全印度打造 100 座智慧城市。

根據智慧城市任務的官方網站 SMARTNET 最新統計，總計畫經費將達 2.02 兆印度盧比（約 297 億美元），目前已有 99 個城市雀屏中選，總計可容納 9950 萬人。

智慧城市主要概念是將現代化城市的建置從大都會區的 12 個一級城市， 擴及第二級、第三級城市，使得小城鎮也能有永續發展的動能。

未來，將視城市屬性而新建或都更，相關項目包括大眾捷運系統、能源供應、資通訊網路布建、水資源管理與港口設施等基礎建設。

砸上兆美元 建設水電交通網

因應經濟轉骨，印度政府每年資本支出將增加 9％，在 2018～2022 這五個會計年度就將砸下 8460 億美元，建設項目擴及電信、電力、水資源、道路與鐵路等。預計到 2030 年，預算將增加至 1.3 兆美元。

「我以前對印度幾度失望，一直到莫迪上台，我才重燃信心！」在印度經商 30 多年、目前是當地阿達尼集團（Adani）大股東的台灣人張先生如此表示，這其實也是全球商人對印度的想法，以前覺得印度什麼都缺、不利於做生意，但莫迪改革漸展效能之後，竟然「哪裡缺，就往哪裡去！」

為了因應上百個智慧城市的建設，各國政府帶頭前進印度市場，首先要搶下的灘頭堡，就是基礎建設商機。其中歐洲國家動作積極。除了在 2016 年推動印度歐盟戰略夥伴關係與 FTA（自由貿易協定）之外，德、法都與印度有專屬雙邊合作計畫，而英國則乾脆洽簽基礎建設合作備忘錄。

而三大亞洲強權國：中、日、韓，也列出相關政策積極爭取，中國與日本更數度在標案時對壘。

號稱印度第一個「子彈列車」、最高速近 350 公里的第一條高鐵，將從亞美達巴德連結印度商業之都「孟買」，長達 508 公里。當時，日本首相安倍晉三允諾提供 120 億美元、50 年的 0.1％超低利貸款，才擠下中國，由日本新幹線拿到合約。

去年 9 月動工典禮時，安倍甚至特別飛來和莫迪一起剪綵。未來，印度進行「鑽石四邊形高鐵網與工業走廊」的建置，可預見將有許多日本團隊身影。事實上，日本已成為印度最大金主。在 2017 年對印度投資達到 49 億美元，相較於前一年的 3 億 8700 萬，成長了 13 倍。過去一年，日本注資已超過美國（46 億美元）與中國（35 億美元）。

印度基建搞得風風火火，但今年印度媒體也檢討印度仍有嚴重工程延滯問題，像是智慧城市已啟動兩年半，卻只約 5％完工，如何加速基建是一大挑戰。目前，印度城市化進度只約三成，看來，城市化的現代化建置，預計得花上一個世代。

來源：《遠見 2018 印度特刊》

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