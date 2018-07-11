元晶8月起國內營收比重逾5成 下半年可望轉盈

太陽能電池廠元晶 (6443-TW) 6 月營收創上市以來新低，元晶表示，今年 5 月起積極進行產銷結構調整，目前已近完成，也與國內許多太陽能電站開發商完成模組銷售簽約，8 月起國內市場營收比重將超過 5 成，由於國內模組毛利較好，下半年營運可望轉虧為盈。

元晶表示，今年 5 月起積極進行產銷結構調整，將業務主力由電池外銷轉為模組內銷，並將新竹模組產線停產，模組製造人力與備料倉，均全數移轉至屏東新廠，而在此過程中，對生產與銷售均造成相當程度影響，加上中國太陽能新政影響，造成市況與價格大幅變動，使 6 月營收表現不如預期。

不過，元晶近期積極走向下游，其屏東大模組廠建廠已於今年 4 月底正式啟用，為台灣最大太陽光電模組廠，第一期工程斥資近 20 億元，使用近一半的土地，興建樓地板面積 1.2 萬坪的廠房，自動化產線年產能達 500MW(百萬瓦)，此外，也在屏東設立分公司，要全力拓展太陽能模組業務。

元晶透露，目前產銷策略已調整完成，並與國內許多大型太陽能電站開發商完成模組銷售簽約，預期今年 8 月起，國內市場銷售比重將超過 5 成，由於目前與其他相較市場，國內模組價格相對持穩，毛利可望較佳，藉此推升下半年營運轉虧為盈。

此外，中國政策導致全球太陽能市場產能過剩，價格暴跌，為避免營運損失擴大，元晶表示，採取品質差異化策略，僅生產高效 PERC 電池，放棄一般電池生產，並拒絕對現金流量無幫助的代工生產。