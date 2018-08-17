緯軟下半年獲利持續看俏 股價連四日長紅 漲幅逾三成

緯軟 (4953) 上半年獲利亮眼，每股獲利 2.39 元已賺贏去年全年成績，而進入下半年，隨中國及台灣資訊需求持續樂觀，法人預估，緯軟今年獲利有望較去年成長逾三成，而好業績也激勵緯軟股價上揚，在近日大盤表現疲弱下，緯軟股價連三天拉出長紅，今天也一度攻上漲停 86.7 元，四個交易日股價漲幅已逾三成。法人指出，緯軟今年上半年主要成長動能來自中國及台灣地區，中國業績年增六成，台灣也有年增四成的表現。而營收占比中前 10 大客戶佔營收比重為 44%；產業占比則為金融業 28%、IT / 互聯網 37%、電信業 18%、製造業 11%、其他 6%。



緯軟看好中國資訊需求，下半年將再投資 600 萬美元，用以擴增中國員工人數。法人表示，緯軟持續增加員工人數以擴大營運規模，人數相較去年同期的近 3000 人成長至 4000 人，雖成本及費用持續增加，然也帶動營收及獲利成長，而隨營運規模擴大，及經營策略上更聚焦於大客戶經營，看好其營運展望樂觀。