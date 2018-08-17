瀧澤科第二季獲利倍增 上半年每股賺2.31元 訂單滿載到年底

PCB 鑽孔機廠瀧澤科 (6609) 上半年每股賺 2.31 元，其中第二季每股盈餘 1.29 元，創下歷史新高。展望下半年，瀧澤科指出，目前在手訂單約 8 億元，訂單能見度到年底，預估第三季本業獲利可望維持第二季水準，今年營運也會比去年好。法人估，瀧澤科今年營收將可成長 10-15%。瀧澤科上半年營收 16.55 億元，毛利率 22.14%，營業淨利 1.76 億元，營益率 10.65%，稅後淨利 1.64 億元，年增率 987.43%，每股盈餘 2.31 元。



瀧澤科第二季稅後淨利為 9180 萬元，年增 105%，每股盈餘 1.29 元，較去年同期 0.63 元及上季 1.01 元成長，也創下歷史新高紀錄。



瀧澤科指出，第二季業績大增，除來自營收規模放大外，毛利率維持，加上匯兌收益近 4000 萬元挹注。



瀧澤科主力產品為 CNC 車床，而 PCB 機台則大致維持營收比重 1 成，CNC 車床除替母公司日本瀧澤代工業務外，其餘銷售地區則平均分布於台灣、歐美與中國市場。



展望下半年，目前在手訂單約 8 億元，訂單能見度到年底，預估第三季本業獲利可望維持第二季水準，今年營運也會比去年好。



法人估，瀧澤科今年營收將可成長 10-15%。