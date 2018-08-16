元晶以約3.4億出售子公司厚固光電持股 聯手辰亞攻海外模組市場

太陽能電池廠元晶 (6443-TW) 今 (16) 日宣布，董事會日前通過決議，與辰亞能源公司進行策略合作，將手中子公司厚固光電股權分兩階段全數出售予辰亞，交易金額共 3.445 億元，藉此拓展元晶的海外模組銷售市場。

厚固為元晶為開發電廠所設立的特殊目的事業公司 (SPV)，元晶持股厚固約 3 成，其餘股權均在子公司厚聚能源手中。元晶今年 2 月才透過子公司厚固光電取得台灣最大規模、位於彰濱工業區的崙海段標案，可建置 80MW(百萬瓦) 的太陽能發電廠。

這次收購厚固光電的辰亞能源，便是當時崙海段的其中一個得標商。元晶表示，辰亞能源將分兩階段收購厚固光電 1.15 萬張股票，總交易金額為新台幣 3.445 億元，第一階段取得元晶持股中的 7 成股權、及厚聚能源持股的 3 成股權，共取得 1.1 萬股，元晶已於今日收到交易股款，可望挹注第 3 季財報表現。

至於第二階段，元晶表示，將於明年 4 月 10 日後，或新修正公司法正式施行 (刪除對公司發起人股權轉讓限制) 後，再依比例出售 500 張股票。

元晶表示，雙方將藉由此出售案，建立全方位策略性合作關係，藉此拓展海外模組市場，以進行長期供應鏈佈局。